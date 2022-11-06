Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения – облсовет

"Около 10 населенных пунктов области остались без света и, как следствие, без воды. В том числе и весь Херсон", – написал он.

Соболевский отметил, что повреждена высоковольтная линия электропередач.

"Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи", – сообщил он.