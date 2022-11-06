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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения – облсовет

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Ряд населенных пунктов Херсонской области остались без света
Ряд населенных пунктов Херсонской области остались без света
Фото: depositphotos.com

Около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил в Facebook 6 ноября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Около 10 населенных пунктов области остались без света и, как следствие, без воды. В том числе и весь Херсон", – написал он.

Соболевский отметил, что повреждена высоковольтная линия электропередач.

"Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи", – сообщил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0E6vpvaLy5VNPC9qVeuNJF42cCko82FbLMi6GKEHT3VHBDsRpvTrkUuu26w82qhT4l&id=100028374940771

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, электричество, водоснабжение, электроэнергия, война России против Украины
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