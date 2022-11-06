Оккупанты покинули здание Херсонской обладминистрации – СМИ. Видео

Журналисты отмечают, что из кабинета главы ОГА исчезли мебель, телевизор и другое имущество.
В кабинете председателя облсовета "из ценного остались только портрет [главы облсовета] Александра Самойленко и искусственная елка".
Отримали ексклюзивне відео з будівлі Херсонської ОДА, яку залишили російські окупанти: pic.twitter.com/d2SBq4apzA— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022
В кабинетах чиновников, где жили оккупанты, остались матрасы и брошенный мусор.
Наш оператор побував в покинутій будівлі Херсонської ОДА pic.twitter.com/VlZJ2CnMOG— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Не стоит спешить радоваться [отступлению РФ], надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", – объяснила спикер.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.