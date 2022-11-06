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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты покинули здание Херсонской обладминистрации – СМИ. Видео

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Из кабинетов херсонских чиновников украдено все ценное имущество, отмечают журналисты
Из кабинетов херсонских чиновников украдено все ценное имущество, отмечают журналисты
Скриншот: МОСТ / YouTube

Здание Херсонской облгосадминистрации опустело, россияне вынесли оттуда все ценное, оставив после себя только мусор. Об этом сообщило местное издание "Мост" и опубликовало видео изнутри здания.

Журналисты отмечают, что из кабинета главы ОГА исчезли мебель, телевизор и другое имущество.

В кабинете председателя облсовета "из ценного остались только портрет [главы облсовета] Александра Самойленко и искусственная елка".

В кабинетах чиновников, где жили оккупанты, остались матрасы и брошенный мусор.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Не стоит спешить радоваться [отступлению РФ], надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", – объяснила спикер.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины, облгосадминистрация, облсовет, российские оккупанты
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