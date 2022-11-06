Оккупанты покинули здание Херсонской обладминистрации – СМИ. Видео

Журналисты отмечают, что из кабинета главы ОГА исчезли мебель, телевизор и другое имущество.

В кабинете председателя облсовета "из ценного остались только портрет [главы облсовета] Александра Самойленко и искусственная елка".

Отримали ексклюзивне відео з будівлі Херсонської ОДА, яку залишили російські окупанти: pic.twitter.com/d2SBq4apzA — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022

В кабинетах чиновников, где жили оккупанты, остались матрасы и брошенный мусор.

Наш оператор побував в покинутій будівлі Херсонської ОДА pic.twitter.com/VlZJ2CnMOG — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Не стоит спешить радоваться [отступлению РФ], надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", – объяснила спикер.