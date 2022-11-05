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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая поступила на службу к оккупантам

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Женщина получила должность в "народной милиции" РФ
Женщина получила должность в "народной милиции" РФ
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

В Купянском районе Харьковской области за сотрудничество с российской армией во время оккупации задержана бывшая капитан полиции. Об этом Главное управление Национальной полиции в Харьковской области 5 ноября сообщило в Telegram.

В июне она была уволена со службы за невыход из оккупации.

По данным следствия, женщина добровольно передала табельное огнестрельное оружие военным Р.Ф и работала в так называемой народной милиции на должности "исполняющей обязанности старшего участкового инспектора".

После деоккупации она пряталась в подвальных помещениях в поселке Двуречная, говорится в сообщении. Там она была задержана силами районной полиции.

В Государственном бюро расследований проинформировали, что женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По этой статье ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

Теги: оккупация, Харьковская область, война России против Украины, Национальная полиция, подозрение, ГБР, коллаборационизм
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