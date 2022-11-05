В Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая поступила на службу к оккупантам

В июне она была уволена со службы за невыход из оккупации.

По данным следствия, женщина добровольно передала табельное огнестрельное оружие военным Р.Ф и работала в так называемой народной милиции на должности "исполняющей обязанности старшего участкового инспектора".

После деоккупации она пряталась в подвальных помещениях в поселке Двуречная, говорится в сообщении. Там она была задержана силами районной полиции.

В Государственном бюро расследований проинформировали, что женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По этой статье ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.