В Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая поступила на службу к оккупантам

В июне она была уволена со службы за невыход из оккупации.
По данным следствия, женщина добровольно передала табельное огнестрельное оружие военным Р.Ф и работала в так называемой народной милиции на должности "исполняющей обязанности старшего участкового инспектора".
После деоккупации она пряталась в подвальных помещениях в поселке Двуречная, говорится в сообщении. Там она была задержана силами районной полиции.
В Государственном бюро расследований проинформировали, что женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По этой статье ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.