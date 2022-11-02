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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помогал оккупантам захватывать предприятия в Купянске. СБУ задержала коллаборанта в Харьковской области

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СБУ задержала злоумышленника, который пытался скрываться на территории Харьковской области
СБУ задержала злоумышленника, который пытался скрываться на территории Харьковской области
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила на деоккупированной территории Харьковской области 54-летнего коллаборанта, который перешел на сторону российских оккупантов. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 2 ноября.

По информации СБУ, он добровольно согласился возглавить "Кондрашовский территориальный отдел оккупационной администрации Купянского района".

Находясь на должности, коллаборант, в частности, решал транспортно-логистические вопросы базирования оккупантов на территории общины. Также он искал украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с оккупантами, для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу РФ.

После деоккупации Харьковской области ВСУ злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. По его словам, в деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Харьковская область, Купянск, ВСУ, подозрение, суд, Служба безопасности Украины, сотрудничество, деоккупация
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