Помогал оккупантам захватывать предприятия в Купянске. СБУ задержала коллаборанта в Харьковской области

По информации СБУ, он добровольно согласился возглавить "Кондрашовский территориальный отдел оккупационной администрации Купянского района".

Находясь на должности, коллаборант, в частности, решал транспортно-логистические вопросы базирования оккупантов на территории общины. Также он искал украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с оккупантами, для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу РФ.

После деоккупации Харьковской области ВСУ злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.