Помогал оккупантам захватывать предприятия в Купянске. СБУ задержала коллаборанта в Харьковской области

По информации СБУ, он добровольно согласился возглавить "Кондрашовский территориальный отдел оккупационной администрации Купянского района".
Находясь на должности, коллаборант, в частности, решал транспортно-логистические вопросы базирования оккупантов на территории общины. Также он искал украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с оккупантами, для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу РФ.
После деоккупации Харьковской области ВСУ злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.
1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. По его словам, в деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива.