СБУ задержала диверсанта ГРУ РФ, который готовил взрывы на железной дороге

"Контрразведка СБУ предотвратила серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержан агент ГУ ГШ ВС РФ (более известного как ГРУ). Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Информацию он планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях сил обороны на южном направлении.

"Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение. Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности паспорт гражданина Украины", – сообщили в пресс-центре.

СБУ установила местонахождение мужчины, задокументировала преступные действия и задержала его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту следования железнодорожного транспорта. Во время задержания у него нашли тротиловую шашку весом 200 г и фотоловушку. Также во время обысков в ранее обустроенном схроне нашли 11 тротиловых шашек и мину ТМ-62 с детонаторами.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший чиновник одного из райотделов милиции в Одессе. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", – говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Также решается вопрос дополнительной квалификации его действий по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



