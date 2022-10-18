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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ "расколола" российских диверсантов, которых задержали в Харьковской области

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СБУ получила доказательную базу военных преступлений и зверств российских диверсантов
СБУ получила доказательную базу военных преступлений и зверств российских диверсантов
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины "расколола" диверсантов России из частной военной компании "Вагнер", которые были задержаны в Харьковской области 11 октября. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 17 октября в Telegram.

В СБУ заявили о получении "исчерпывающей доказательной базы" военных преступлений и зверств российских диверсантов, которые они совершили на временно оккупированной территории Харьковской области.

"Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые "зачистки" местного населения и охотились на АТОвцев. Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, а еще двое – наемники частной военной компании", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного смт Боровая Харьковской области российские диверсанты похищали местных жителей, участвовавших в проведении АТО. Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали без воды и еды. Кроме этого, над ними жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Также российские оккупанты проводили допросы и пытались выбить информацию о других патриотически настроенных украинцев.

Диверсантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

11 октября Служба безопасности Украины ликвидировала две группы диверсантов российской частной военной компании "Вагнер" в Харьковской области. В службе заявили, что четверо из них были взяты в плен. Среди них был командир диверсионно-разведывательной группы.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Харьковская область, ГРУ, диверсанты, преступление, АТО, допрос, война России против Украины, подозрение, население, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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