СБУ "расколола" российских диверсантов, которых задержали в Харьковской области

В СБУ заявили о получении "исчерпывающей доказательной базы" военных преступлений и зверств российских диверсантов, которые они совершили на временно оккупированной территории Харьковской области.

"Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые "зачистки" местного населения и охотились на АТОвцев. Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, а еще двое – наемники частной военной компании", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного смт Боровая Харьковской области российские диверсанты похищали местных жителей, участвовавших в проведении АТО. Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали без воды и еды. Кроме этого, над ними жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Также российские оккупанты проводили допросы и пытались выбить информацию о других патриотически настроенных украинцев.

Диверсантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).