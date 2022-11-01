В Харьковской области ВСУ деоккупировали 568 населенных пунктов – Офис президента

Об этом 1 ноября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"На сегодня в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Для оперативного решения проблем и принятия решений уже создана 21 военная администрация, – сказал он. – В деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива. Также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин".

Кроме того, по словам Тимошенко, продолжаются работы по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях Харьковской области.

21 октября Тимошенко заявлял, что ВСУ деоккупировали 551 населенный пункт в Харьковской области.

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