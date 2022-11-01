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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области ВСУ деоккупировали 568 населенных пунктов – Офис президента

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21 октября Тимошенко заявлял, что ВСУ деоккупировали 551 населенный пункт в Харьковской области
21 октября Тимошенко заявлял, что ВСУ деоккупировали 551 населенный пункт в Харьковской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за 11 дней освободили от российских оккупантов еще 17 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом 1 ноября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"На сегодня в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Для оперативного решения проблем и принятия решений уже создана 21 военная администрация, – сказал он. – В деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива. Также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин".

Кроме того, по словам Тимошенко, продолжаются работы по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях Харьковской области.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/838930707293892/

21 октября Тимошенко заявлял, что ВСУ деоккупировали 551 населенный пункт в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, электроснабжение, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, деоккупация, восстановление, топливо
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