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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Эвакуация Киева, Иран дает заднюю, массовая гибель "мобиков", Шольц и Си против ядерной войны. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • выступлении президента РФ Владимира Путина на День народного единства;
  • заявлениях заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "подсвинках" и Люцифере;
  • Маргарите Симоньян и "чернобровых Оксанах";
  • центрах подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях, массовой гибели "мобиков";
  • третьем президенте Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины, который находится под стражей в Грузии, Михаиле Саакашвили;
  • том, что Иран дает заднюю;
  • том, что канцлер Германии Олаф Шольц и лидер КНР Си Цзиньпин против ядерной войны;
  • том, что Херсон готов к сдаче;
  • эвакуации Киева.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иран, Херсон, ядерное оружие, Михаил Саакашвили, Си Цзиньпин, Маргарита Симоньян, трансляция, журналисты, Василий Голованов, Олаф Шольц
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