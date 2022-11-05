"Перешагнет через "красную линию". Шольц сообщил, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия

Об этом Шольц сказал 4 ноября в Пекине на совместной пресс-конференции с главой правительства КНР Ли Кэцяном. Текстовая версия речи немецкого канцлера опубликована на сайте правительства Германии.

Ранее в ходе визита в Китай Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Я сказал президенту Си, что для Китая важно оказывать влияние на Россию. Речь идет о соблюдении принципов Устава ООН, с которыми мы все согласились, таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность каждой страны, которые также важны для Китая, – сказал Шольц. – Россия должна немедленно прекратить нападения, от которых ежедневно страдают мирные жители Украины, и уйти с территории Украины. Председатель Си и я согласны: ядерные угрозы безответственны и чрезвычайно опасны. Применив ядерное оружие, Россия перешагнет через "красную линию", проведенную совместно международным сообществом".

Глава КНР Си подтвердил, что Китай поддерживает Германию и Европу, чтобы они играли важную роль в содействии мирным переговорам и создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Европе, отмечается на сайте МИД Китая по итогам встречи лидеров стран.

"В нынешних обстоятельствах международное сообщество должно поддержать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и призвать соответствующие стороны сохранять рассудительность и проявлять сдержанность. Как можно скорее… создать условия для возобновления переговоров. Противодействовать угрозе или применению ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и… предотвратить ядерный кризис в Евразии", – говорится в сообщении.

Комментарии Си Цзиньпина посылают президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы – это "красная линия" для КНР, пишет Bloomberg.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – отметил Хербст 19 октября.