"Перешагнет через "красную линию". Шольц сообщил, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия

Об этом Шольц сказал 4 ноября в Пекине на совместной пресс-конференции с главой правительства КНР Ли Кэцяном. Текстовая версия речи немецкого канцлера опубликована на сайте правительства Германии.
Ранее в ходе визита в Китай Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Я сказал президенту Си, что для Китая важно оказывать влияние на Россию. Речь идет о соблюдении принципов Устава ООН, с которыми мы все согласились, таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность каждой страны, которые также важны для Китая, – сказал Шольц. – Россия должна немедленно прекратить нападения, от которых ежедневно страдают мирные жители Украины, и уйти с территории Украины. Председатель Си и я согласны: ядерные угрозы безответственны и чрезвычайно опасны. Применив ядерное оружие, Россия перешагнет через "красную линию", проведенную совместно международным сообществом".
Глава КНР Си подтвердил, что Китай поддерживает Германию и Европу, чтобы они играли важную роль в содействии мирным переговорам и создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Европе, отмечается на сайте МИД Китая по итогам встречи лидеров стран.
"В нынешних обстоятельствах международное сообщество должно поддержать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и призвать соответствующие стороны сохранять рассудительность и проявлять сдержанность. Как можно скорее… создать условия для возобновления переговоров. Противодействовать угрозе или применению ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и… предотвратить ядерный кризис в Евразии", – говорится в сообщении.
Комментарии Си Цзиньпина посылают президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы – это "красная линия" для КНР, пишет Bloomberg.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – отметил Хербст 19 октября.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.