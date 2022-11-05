Применение ядерного оружия будет катастрофой для Путина и для России – Блинкен

Блинкен отметил, что "Большая семерка" реагирует на эскалации со стороны РФ и "твердо стоит" на позиции Украины Фото: EPA

"Недостаточно было засыпать братские могилы в Буче и Ирпене. Недостаточно было перекрыть мариупольцам еду, воду и лекарства. Недостаточно было насильственно выселить десятки тысяч украинцев из их домов и депортировать их в Россию посредством так называемых фильтрационных операций. Помимо всего этого, президент [России Владимир] Путин еще и нагнетает страх по поводу ядерного оружия", – заявил он.

Блинкен отметил, что "Большая семерка" реагирует на эскалации со стороны РФ и "твердо стоит" на позиции Украины.

"Когда президент Путин заявил, что Украина изготавливает так называемые "грязные бомбы" на трех объектах, Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой провести расследование. Ее эксперты развенчали ложное заявление Путина. Вместе с "Большой семеркой" страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", – подчеркнул госсекретарь.