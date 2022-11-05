Применение ядерного оружия будет катастрофой для Путина и для России – Блинкен

"Недостаточно было засыпать братские могилы в Буче и Ирпене. Недостаточно было перекрыть мариупольцам еду, воду и лекарства. Недостаточно было насильственно выселить десятки тысяч украинцев из их домов и депортировать их в Россию посредством так называемых фильтрационных операций. Помимо всего этого, президент [России Владимир] Путин еще и нагнетает страх по поводу ядерного оружия", – заявил он.
Блинкен отметил, что "Большая семерка" реагирует на эскалации со стороны РФ и "твердо стоит" на позиции Украины.
"Когда президент Путин заявил, что Украина изготавливает так называемые "грязные бомбы" на трех объектах, Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой провести расследование. Ее эксперты развенчали ложное заявление Путина. Вместе с "Большой семеркой" страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", – подчеркнул госсекретарь.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
3 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы завершили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли.