G7 отвергла заявления РФ о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" и предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия

Они G7 подчеркнули, что безответственная ядерная риторика России неприемлема.
"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия повлечет серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу". Инспекции Международного агентства по атомной энергии подтвердили беспочвенность этих обвинений, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", – говорится в заявлении.
Также министры осудили оккупацию и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение ее персонада и сообщения о жестоком обращении с ним, а также преднамеренную дестабилизацию ее работы.
"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности [на ЗАЭС]", – указано в заявлении.
Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
3 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы завершили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли.