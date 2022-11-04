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ВОЙНА В УКРАИНЕ

G7 отвергла заявления РФ о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" и предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия

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Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере
Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере
Фото: EPA

Страны "Большой семерки" отвергают заявления России и якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Германии 4 ноября.

Они G7 подчеркнули, что безответственная ядерная риторика России неприемлема.

"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия повлечет серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу". Инспекции Международного агентства по атомной энергии подтвердили беспочвенность этих обвинений, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", – говорится в заявлении.

Также министры осудили оккупацию и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение ее персонада и сообщения о жестоком обращении с ним, а также преднамеренную дестабилизацию ее работы.

"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности [на ЗАЭС]", – указано в заявлении.

Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

3 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы завершили проверку на трех объектах в Украине и признаков нелегальной ядерной деятельности не нашли. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ядерное оружие, оккупация, Большая семерка, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, бомба
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