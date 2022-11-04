G7 отвергла заявления РФ о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" и предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия

Они G7 подчеркнули, что безответственная ядерная риторика России неприемлема.

"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия повлечет серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу". Инспекции Международного агентства по атомной энергии подтвердили беспочвенность этих обвинений, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", – говорится в заявлении.

Также министры осудили оккупацию и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение ее персонада и сообщения о жестоком обращении с ним, а также преднамеренную дестабилизацию ее работы.

"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности [на ЗАЭС]", – указано в заявлении.

Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.