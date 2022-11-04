Си Цзиньпин хочет расширить сотрудничество с Германией. Он встретился с Шольцем в Пекине

Си Цзиньпин хочет расширить сотрудничество с Германией, отметило издание. Лидер КНР выразил надежду, что визит Шольца "углубит взаимное доверие и сотрудничество".

Китайское государственное телевидение заявило, что стороны должны соблюдать принципы взаимного уважения и "поиска точек соприкосновения" и оставить разногласия в стороне. Си Цзиньпин подчеркнул, что страны должны проводить "обмен, обучение друг у друга и сотрудничать". Китаю и Германии необходимо работать вместе и как "влиятельным странам" вносить свой вклад в развитие "во времена перемен и хаоса", добавили китайские СМИ.

Spiegel подчеркнуло, что Шольц стал первым главой западного правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания на пост лидера партии две недели назад. Канцлер Германии в своем вступительном слове обратил внимание на войну в Украине, пишет издание. Он отметил, что война создала "много проблем для миропорядка". В то же время со стороны Китай критики действий России не прозвучало, добавил Spiegel.

Также стороны говорили о продовольственном кризисе и изменении климата, добавило СМИ.

Редакция Spiegel считает, что этот визит вызывает "больше споров, чем любая другая предшествующая поездка канцлера в Китай". Она отметила, Шольц "быстро отдал дань" уважения лидеру КНР после съезда партии.

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