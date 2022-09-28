Си Цзиньпин появился на публике, чем опроверг слухи, что его отстранили от власти – СМИ

Своим появлением он опроверг слухи о "перевороте во власти", отмечает телеканал CNN. В Китае в последние дни распространяли слухи, что Цзиньпин якобы свергнут "в результате военного переворота и помещен под домашний арест", говорится в материале телеканала. По его сведениям, слухи исходили от китайских диссидентов, а затем были подхвачены и усилены индийскими СМИ. Кроме того, в Twitter стал популярным хештег "chinacoup".

То, что слух распространился так быстро, связано с "крайне непрозрачным характером китайской политической системы", отметил CNN.

Как говорится в аналитическом материале агентства Associated Press, китайские лидеры нередко пропадают из поля зрения "на дни или даже недели", например для участия в неформальных политических встречах. В то же время эксперт по китайской политике Керри Браун считает, что краткое отсутствие Цзиньпина вряд ли может быть с чем-то связано. По его мнению, если бы китайская элита была недовольна лидером страны, были бы видны "доказательства этого".

По мнению аналитиков, Си Цзиньпин получит третий пятилетний срок в качестве лидера Коммунистической партии на съезде, который начнется 16 октября, что будет нарушением традиции, ограничивавшей лидеров двумя сроками.