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"Эротические фантазии извращенные". Возмутивший украинцев пост Симоньян о "приезде в Киев" прокомментировали Кулеба и Данилов

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Симоньян заявила, что россияне "будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан"
Симоньян заявила, что россияне "будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцам не следует обращать внимание на заявления главреда Russia Today Маргариты Симоньян и других российских пропагандистов. Об этом он сказал 5 ноября в эфире телемарафона, видео опубликовало ТСН.

4 ноября, в День народного единства РФ, Симоньян заявила: "Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан". После этого, по ее словам, россияне будут "снова хором спевать в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню "Ніч яка місячна" (которую она считает "песней из великого советского фильма"), а потом "натрескаются местной черешни и разомлеют от того, "как полно сладострастия и неги малороссийское лето".

Именно в таком поведении Симоньян видит смысл слова "денацификация".

Пост Симоньян вызвал возмущение у многих украинцев. Художник Виктор Юхимчук напомнил, что песня "Ніч яка місячна" существовала задолго до создания СССР.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WK1SdvCo47XKwLNnZUR69CnNsGt7rSJZXi6R5MKX2rEkTZd4mt36uAxAnouSvtazl&id=100017245770618

Кроме того, если Симоньян и следует куда-то приехать, то на трибунал в Гаагу или, в крайнем случае, на "базу отдыха "Ізолятор" под Киевом", отмечают пользователи соцсетей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022aEX7BZfQ7RYPFrmjgQKCVZnBHBm1HEUwDgjEjrx4DieWwGFgUVKYpet7jDM7ZRel&id=100006071894836

В то же время концепт "сворачивания шей мужьям" нашел у многих комментаторов понимание и отклик.

Младший сержант ВСУ Ксения Пономарева пригласила "приезжать всей веселой компанией" и пообещала "сразу и отпеть". "Веселый, светлый и сытый Киев гостеприимно ждет ваших мужей. Особенно Оксаны. От себя добавлю: песню знаю, петь люблю, вас не люблю, работу свою обожаю. Особенно после 24 февраля", – написала она.

https://www.facebook.com/ksenia.ponomarjova/posts/pfbid037GPFb1TsU2vRD8TBfd6aV8TFTYjKQsALCmqFi8bSC8TrJXaWtpoMWtvAQpsCidzxl

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid0kn52m16KJmAAhiRSKTc5YsubhWGabzJcNgXSf7Lvfrka4QRzmLdM212TmR7cUK54l

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid0WLYA2k2he7Vr5bwbjKob8SmXWgMT5jF9LcCnKBu3g7ukJPwewYrPPgsdUh3yBnz8l

В эфире телемарафона ведущая спросила у главы украинского МИД, можно ли запретить Симоньян и ее потомкам приезжать в Киев "лет так на 200".

"Честно, я считаю, что эти извращенцы даже не стоят нашего с вами внимания. Пусть себе там что-то фантазируют, какие-то эротические фантазии извращенные", – ответил Кулеба.

В то же время, напомнил он, российская пропаганда не остается без внимания МИД.

"Я сделал сегодня другую вещь. Мы собрали перечень стран, где все еще в той или иной форме можно посмотреть Russia Today и другие российские телеканалы. И на все посольства Украины в этих странах пошли поручения с очень конкретным фактажом: работать над отключением этих пропагандистских ресурсов", – сказал Кулеба.

Он отметил, что министерство работает также с Европейским союзом, чтобы все российские пропагандистские медиа попали в санкционный список ЕС.

"Поэтому давайте не обращать внимание на эти их блеяния, а работать над конкретными вещами, которые лишат их доступа к аудитории и возможности сеять всю эту ненависть по миру", – подытожил министр.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube

На пост Симоньян отреагировал в Facebook 5 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. 

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли", – пообещал он.

Секретарь СНБО прогнозирует, что РФ будет погружаться во мрак, хаос и разваливаться, "сжимаясь до своего природного состояния в пределах Московии – дремучей свалки и окраины Азии".

Он также поздравил россиян с "народным единством" и добавил, что "единение ваших благодаря нашим ВСУ происходит по плану".

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02psbrKpP4vEW6kz8K766hofXwmzkYfjXt3tbf2V7hdZ2PUaKZXzck5Cn9msToKdSel

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik. В июне Еврокомиссия решила приостановить вещание в ЕС каналов "Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный" (это ограничение вошло в шестой санкционный пакет ЕС).

Однако RT продолжает распространять пропаганду – уклоняется от санкций, создавая десятки копий своих сайтов на разных языках, писало издание Politico в июле. ВГТРК, судя по комментарию представителя вещателя Павла Федорова другим российским пропагандистам – "РИА Новости", – в ЕС еще не находится под санкциями.

Теги: Киев, МИД Украины, СНБО, пропаганда, российские телеканалы, Russia Today, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Дмитрий Кулеба, соцсети, война России против Украины, песня, черешни, Алексей Данилов
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