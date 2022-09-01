Российских пропагандистов не должно быть в ЕС – Зеленский

Зеленский считает, что ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС Фото: president.gov.ua

"До сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты. До сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является едва ли не крупнейшим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне. Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать прежде всего? Европейскую демократию! И Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – сказал он.

Зеленский назвал такие действия по защите Европы обязательным шагом – ценностным и этическим.