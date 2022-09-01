Российских пропагандистов не должно быть в ЕС – Зеленский

"До сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты. До сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является едва ли не крупнейшим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне. Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать прежде всего? Европейскую демократию! И Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – сказал он.
Зеленский назвал такие действия по защите Европы обязательным шагом – ценностным и этическим.
27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik. В июне Еврокомиссия решила приостановить вещание в ЕС каналов "Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный" (это ограничение вошло в шестой санкционный пакет ЕС).
Однако RT продолжает распространять пропаганду – уклоняется от санкций, создавая десятки копий своих сайтов на разных языках, писало издание Politico в июле. ВГТРК, судя по комментарию представителя вещателя Павла Федорова другим российским пропагандистам – "РИА Новости" – в ЕС еще не находится под санкциями.