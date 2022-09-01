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Российских пропагандистов не должно быть в ЕС – Зеленский

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Зеленский считает, что ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС
Зеленский считает, что ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС
Фото: president.gov.ua

Европа нуждается в защите от российской пропаганды. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, обращаясь 31 августа по видеосвязи к участникам конференции Forum 2000 в Праге, его цитирует сайт Офиса президента.

"До сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты. До сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является едва ли не крупнейшим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне. Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать прежде всего? Европейскую демократию! И Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – сказал он. 

Зеленский назвал такие действия по защите Европы обязательным шагом – ценностным и этическим.

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik. В июне Еврокомиссия решила приостановить вещание в ЕС каналов "Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный" (это ограничение вошло в шестой санкционный пакет ЕС). 

Однако RT продолжает распространять пропаганду – уклоняется от санкций, создавая десятки копий своих сайтов на разных языках, писало издание Politico в июле. ВГТРК, судя по комментарию представителя вещателя Павла Федорова другим российским пропагандистам – "РИА Новости" – в ЕС еще не находится под санкциями.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, пропаганда, российские телеканалы, российская пропаганда, ВГТРК, Владимир Зеленский, российское телевидение, ЕС
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