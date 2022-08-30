В ФСБ заявили, что подозревают в организации убийства Дугиной еще одного украинца. Роспропаганда нашла его фото с оружием

Согласно первой версии, озвученной российскими спецслужбами на второй день расследования убийства Дугиной, подрыв ее автомобиля якобы подготовила и осуществила гражданка Украины Наталья Вовк. Теперь в ФСБ утверждают, что у нее якобы был подельник – Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения.

В спецслужбе уверяют, что Цыганенко якобы прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.

ФСБ заявила, что Цыганенко якобы "обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко".

Кроме того, по новой версии российской спецслужбы, украинец совместно с Вовк, якобы осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

В ФСБ добавили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения "документально подтверждено, что "подозреваемая" Вовк якобы лично следила за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а убедившись, что та выехала с фестиваля, проследовала за ней на автомобиле Mini Cooper и якобы привела в действие самодельное взрывное устройство.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" публикует в Telegram видео, на котором фигурирует якобы Цыганенко, а также найденные в соцсетях фото, на которых, как утверждается, он изображен.

Российские пропагандисты утверждают, что Цыганенко при этом в своем профиле в соцсети "ВКонтакте", вероятно, использовал псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в аккаунте в соцсети "Мой мир" указана его настоящая фамилия.

"Среди фото "Богдана Касьянова" с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой – фото из ночного клуба, с отдыха на даче (где мужчина изображен с ружьем и пистолетом – не уточняется, настоящее это оружие или макеты. – "ГОРДОН") и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша)", – констатируют "расследователи".

Также "РИА Новости" публикует в Telegram видеофрагмент разговора с мужчиной и женщиной, которые названы "родственниками Богдана Цыганенко". Люди на видео утверждают, что "подозреваемый" уехал из своего дома в Донецке в начале июля и с тех пор не выходил на связь.