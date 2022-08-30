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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ФСБ заявили, что подозревают в организации убийства Дугиной еще одного украинца. Роспропаганда нашла его фото с оружием

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Украинец Цыганенко, по новой версии ФСБ РФ, якобы помогал подготовить взрывное устройство для подрыва автомобиля Дугиной
Украинец Цыганенко, по новой версии ФСБ РФ, якобы помогал подготовить взрывное устройство для подрыва автомобиля Дугиной
Фото: РИА "Новости" / Telegram

В Федеральной службе безопасности России заявили, что убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной готовила якобы украинская диверсионно-террористическая группа, и назвали имя второго ее члена. Это якобы гражданин Украины Богдан Цыганенко, сообщило 30 августа со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ российское информагентство "Интерфакс".

Согласно первой версии, озвученной российскими спецслужбами на второй день расследования убийства Дугиной, подрыв ее автомобиля якобы подготовила и осуществила гражданка Украины Наталья Вовк. Теперь в ФСБ утверждают, что у нее якобы был подельник – Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения.

В спецслужбе уверяют, что Цыганенко якобы прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.

ФСБ заявила, что Цыганенко якобы "обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко".

Кроме того, по новой версии российской спецслужбы, украинец совместно с Вовк, якобы осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

В ФСБ добавили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения "документально подтверждено, что "подозреваемая" Вовк якобы лично следила за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а убедившись, что та выехала с фестиваля, проследовала за ней на автомобиле Mini Cooper и якобы привела в действие самодельное взрывное устройство.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" публикует в Telegram видео, на котором фигурирует якобы Цыганенко, а также найденные в соцсетях фото, на которых, как утверждается, он изображен.

Российские пропагандисты утверждают, что Цыганенко при этом в своем профиле в соцсети "ВКонтакте", вероятно, использовал псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в аккаунте в соцсети "Мой мир" указана его настоящая фамилия.

"Среди фото "Богдана Касьянова" с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой – фото из ночного клуба, с отдыха на даче (где мужчина изображен с ружьем и пистолетом – не уточняется, настоящее это оружие или макеты. – "ГОРДОН") и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша)", – констатируют "расследователи".

Также "РИА Новости" публикует в Telegram видеофрагмент разговора с мужчиной и женщиной, которые названы "родственниками Богдана Цыганенко". Люди на видео утверждают, что "подозреваемый" уехал из своего дома в Донецке в начале июля и с тех пор не выходил на связь.

Контекст:

Автомобиль, за рулем которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Полк Нацгвардии Украины "Азов" 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".

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