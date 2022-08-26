Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем

Бурмака о папе Франциске: Папа римский должен выбрать, на чьей он стороне – добра или зла. Над войной быть невозможно Фото: ЕРА

Папа Франциск, комментируя смерть Дугиной, заявил, что "за войну платят невинные".

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взлетела в воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве". Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

"Папе Франциску, по-видимому, все равно, но наши сердца уже не с ним. И мое сердце тоже. И какой же он папа сердец, если в них он плюнул?! – написала артистка. – Рано или поздно каждый, а также папа римский должен выбрать, на чьей он стороне – добра или зла. Над войной быть невозможно".

Бурмака подчеркнула, что дочь Дугина "была идеологом уничтожения украинцев, как и ее отец".

"Украина к ее гибели не имеет никакого отношения, и если бы меня спросили, что такое божья кара, я бы ответила – вот это она и есть! Бог все видит, – написала певица. – А папа Франциск ни разу не приехал взглянуть на страшные, дьявольские преступления в Украине. Приходит момент, когда невозможно держать нейтралитет. Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем, и нет абсолютной справедливости".

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