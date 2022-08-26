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26 августа, 2022
 
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Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурмака о папе Франциске: Папа римский должен выбрать, на чьей он стороне добра или зла. Над войной быть невозможно
Бурмака о папе Франциске: Папа римский должен выбрать, на чьей он стороне – добра или зла. Над войной быть невозможно
Фото: ЕРА

Украинская певица Мария Бурмака считает, что папа римский Франциск, высказываясь о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандистки Дарьи Дугиной, плюнул в сердца украинцев. Об этом она написала 25 августа в Facebook.

Папа Франциск, комментируя смерть Дугиной, заявил, что "за войну платят невинные".

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взлетела в воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве". Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

"Папе Франциску, по-видимому, все равно, но наши сердца уже не с ним. И мое сердце тоже. И какой же он папа сердец, если в них он плюнул?! – написала артистка. – Рано или поздно каждый, а также папа римский должен выбрать, на чьей он стороне  добра или зла. Над войной быть невозможно".

Бурмака подчеркнула, что дочь Дугина "была идеологом уничтожения украинцев, как и ее отец".

"Украина к ее гибели не имеет никакого отношения, и если бы меня спросили, что такое божья кара, я бы ответила – вот это она и есть! Бог все видит, – написала певица. – А папа Франциск ни разу не приехал взглянуть на страшные, дьявольские преступления в Украине. Приходит момент, когда невозможно держать нейтралитет. Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем, и нет абсолютной справедливости".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/pfbid02fwo87dQzm5GGGJpSgNPRe5gYV476TjFx8MCjY2SNUoWJJ2YfZiJTwqHVjhZKiycCl

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Юраш.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.

24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.

Теги: папа римский, Мария Бурмака, скандал, Дарья Дугина
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