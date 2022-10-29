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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму от "шальной пули" погибла российская пропагандистка Бабаева – росСМИ

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Киселев назвал Бабаеву "человеком, остро болевшим за Россию"
Киселев назвал Бабаеву "человеком, остро болевшим за Россию"
Скриншот: Телекомпания ОТВ / YouTube

На территории временно оккупированного Крыма погибла российская пропагандистка Светлана Бабаева, которая числилась в медиагруппе "Россия сегодня" "руководителем регионального подразделения в Симферополе". Об этом 28 октября сообщило со ссылкой на пропагандиста Дмитрия Киселева входящее в медиагруппу агентство "РИА Новости".

Киселев, непосредственный начальник Бабаевой, назвал ее "человеком, остро болевшим за Россию" и якобы рвущимся в район боев российских оккупантов против Вооруженных сил Украины.

По словам пропагандиста, Бабаева стала жертвой "шальной пули".

"РИА Новости" утверждает, что произошел "несчастный случай во время занятий военно-спортивной стрельбой" на одном из учебно-тренировочных полигонов.

По данным "Московского комсомольца", "был рикошет".

УНИАН пишет, что Бабаева входила в кремлевский пул – группу так называемых журналистов, которые работают в интересах российского президента.

Бабаевой было 50 лет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, стрельба, пропаганда, российская пропаганда, полигон, жертвы, погибшие
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