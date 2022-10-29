В оккупированном Крыму от "шальной пули" погибла российская пропагандистка Бабаева – росСМИ

Киселев, непосредственный начальник Бабаевой, назвал ее "человеком, остро болевшим за Россию" и якобы рвущимся в район боев российских оккупантов против Вооруженных сил Украины.

По словам пропагандиста, Бабаева стала жертвой "шальной пули".

"РИА Новости" утверждает, что произошел "несчастный случай во время занятий военно-спортивной стрельбой" на одном из учебно-тренировочных полигонов.

По данным "Московского комсомольца", "был рикошет".

УНИАН пишет, что Бабаева входила в кремлевский пул – группу так называемых журналистов, которые работают в интересах российского президента.

Бабаевой было 50 лет.