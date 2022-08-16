В Донецке на мине подорвалась российская пропагандистка из партии Лимонова

По имеющимся данным, инцидент произошел в Кировском районе города. В результате срабатывания противопехотной фугасной мины "Лепесток" россиянка 1997 года рождения получила осколочные ранения, от которых в итоге скончалась в больнице.
Изначально появилась информация, что женщина работала на кремлевский пропагандистский ресурс RT, однако там это опровергли.
Другой российский пропагандист Семен Пегов в Telegram сообщил, что Сулейманова была активисткой партии национал-большевиков, основанной Эдуардом Лимоновым, а на Донбасс приехала недавно.
Украинский журналист Денис Казанский в Twitter опубликовал видео с Сулеймановой, на котором она стоит у автобуса Москва – Донецк.
Пропагандистка из РФ Земфира Сулейманова села на автобус до Донецка и вы не поверите, что произошло дальше pic.twitter.com/7V2DPerV9N— Денис Казанський (@den_kazansky) August 16, 2022