В Донецке на мине подорвалась российская пропагандистка из партии Лимонова

Сулейманова умерла в больнице от полученных ранений Фото: WarGonzo / Telegram

По имеющимся данным, инцидент произошел в Кировском районе города. В результате срабатывания противопехотной фугасной мины "Лепесток" россиянка 1997 года рождения получила осколочные ранения, от которых в итоге скончалась в больнице.

Изначально появилась информация, что женщина работала на кремлевский пропагандистский ресурс RT, однако там это опровергли.

Другой российский пропагандист Семен Пегов в Telegram сообщил, что Сулейманова была активисткой партии национал-большевиков, основанной Эдуардом Лимоновым, а на Донбасс приехала недавно.

Украинский журналист Денис Казанский в Twitter опубликовал видео с Сулеймановой, на котором она стоит у автобуса Москва – Донецк.