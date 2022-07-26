В оккупированном Донецке горит нефтебаза – СМИ

В Страткоме ВСУ заявили, что "подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной" Скриншот: Типичный Донецк / Telegram

Согласно сообщениям паблика, в городе около 2.20 были слышны громкие и мощные взрывы, после чего на нефтебазе начался пожар, который не смогли погасить и к утру.

Российское госагентство ТАСС сообщило, что огонь от пожара видно в нескольких районах города – пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с ГСМ. Информации о пострадавших нет.

В агентстве также заявили, что район, в котором находится нефтебаза, "был обстрелян из артиллерии калибром 155 мм".

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что "подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и столь яркий результат".

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