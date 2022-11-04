Шустер о заявлении Небензи в ООН про боевых комаров: Вы на его лицо внимательно смотрели? Только такая физиономия может отражать тот мозг

Комментируя заявления Небензи о "боевых комарах" США, Шустер посоветовал внимательно присмотреться к его лицу во время выступлений на Совбезе ООН.
"Я смотрю на его лицо, я смотрю на его выражение, я смотрю на то, как он говорит, – и если вы сделаете... То есть там не обязателен звук. Звук вообще не имеет никакого значения. Можно выключить звук – и просто понаблюдать за этой физиономией. Понимаете? Только такая физиономия может отражать тот мозг", – сказал он.
По мнению телеведущего, иметь такого постпреда – стыдно для РФ.
"Что он несет с точки зрения политической? Что, он считает, что в этом зале все сидят, как он, что ли? То есть там представлен весь мир. Да, может быть, какие-то люди мыслят более-менее, как он. Но в семье не без уродов, как говорится. Но это же стыд. Для постоянного члена Совета Безопасности, обладающего правом вето, победителя во Второй мировой войне и так далее, и так далее, иметь такого представителя – это значит показывать свое истинное лицо", – сказал Шустер.
Он отметил, что Небензя в ООН – это "так же, как заключенные идут воевать".
"Так же, как убийцы идут убивать – и потом получают амнистию. Вот так же вот этот человек представляет Россию. Сверхдержава... Как же! Посмотрите на это лицо – и вы поймете суть этой сверхдержавы", – подытожил Шустер.
Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью
В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.
Совбез ООН 2 ноября отклонил резолюцию России о расследовании по "биолабораториям США в Украине".