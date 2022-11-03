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Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании по "биолабораториям США в Украине"

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В Совбезе ООН провалилось голосование за российское предложение расследовать "военно-биологическую деятельность", которую якобы ведут США и Украина
В Совбезе ООН провалилось голосование за российское предложение расследовать "военно-биологическую деятельность", которую якобы ведут США и Украина
Фото: depositphotos.com

Совет Безопасности ООН не поддержал попытку России создать комиссию для расследования утверждений о том, что Украина и США якобы ведут "военно-биологическую" деятельность, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия. Об этом 2 ноября сообщает AP.

На прошлой неделе Россия направила членам совета проект резолюции и 310-страничный документ, в котором утверждалось, что в биологических лабораториях в Украине якобы "ведется военная биологическая деятельность" при поддержке министерства обороны США, которую и предлагалось расследовать.

Россия при голосовании по своей резолюции за создание комиссии получила поддержку только от Китая. При этом США, Великобритания и Франция проголосовали против, а 10 других стран Совбеза, включая Индию, воздержались. 

Резолюция не была принята, поскольку набрала только два голоса за проведение расследования, включая российский. В то же время для создания комиссии требовалось минимум девять голосов за.

Как пишет AP, заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил после голосования, что в РФ "крайне разочарованы" тем, что совет не ответил положительно на просьбу о создании комиссии.

В AP отмечают, что результат голосования отражает "скептицизм" Совета Безопасности ООН в отношении действий России после ее вторжения в Украину 24 февраля, и напоминают, что любые действия и решения Совбеза, направленные против войны, развязанной РФ, блокировались из-за права вето, которым пользуется Россия.

Контекст:

Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения – ни химического, ни биологического, – и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.

19 июля Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине, в которых якобы проводят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ".

В октябре президент РФ Владимир Путин вновь вспомнил о "биолабораториях" в обращении к руководителям спецслужб стран СНГ. Он заявил, что США якобы превратили Украину в "полигон для военно-биологических экспериментов".

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