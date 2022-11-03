Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании по "биолабораториям США в Украине"

В Совбезе ООН провалилось голосование за российское предложение расследовать "военно-биологическую деятельность", которую якобы ведут США и Украина Фото: depositphotos.com

На прошлой неделе Россия направила членам совета проект резолюции и 310-страничный документ, в котором утверждалось, что в биологических лабораториях в Украине якобы "ведется военная биологическая деятельность" при поддержке министерства обороны США, которую и предлагалось расследовать.

Россия при голосовании по своей резолюции за создание комиссии получила поддержку только от Китая. При этом США, Великобритания и Франция проголосовали против, а 10 других стран Совбеза, включая Индию, воздержались.

Резолюция не была принята, поскольку набрала только два голоса за проведение расследования, включая российский. В то же время для создания комиссии требовалось минимум девять голосов за.

Как пишет AP, заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил после голосования, что в РФ "крайне разочарованы" тем, что совет не ответил положительно на просьбу о создании комиссии.

В AP отмечают, что результат голосования отражает "скептицизм" Совета Безопасности ООН в отношении действий России после ее вторжения в Украину 24 февраля, и напоминают, что любые действия и решения Совбеза, направленные против войны, развязанной РФ, блокировались из-за права вето, которым пользуется Россия.