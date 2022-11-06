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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Уже даже в России никто не верит, что войну получится выиграть. Кадыровцы не хотят идти в бой – Кадырову войска пригодятся уже после падения режима Путина

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По мнению Яковины, Кадыров (на фото) и его вооруженное формирование будет одной из сторон сражения, которое начнется в РФ после ухода Путина
По мнению Яковины, Кадыров (на фото) и его вооруженное формирование будет одной из сторон сражения, которое начнется в РФ после ухода Путина
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

В РФ понимают, что война против Украины завершится поражением для России. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Яковина считает, что между группами влияния в России есть очевидные конфликты, в частности – между министерством обороны и группами основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. 

"Но конфликт там уже идет не столько за деньги, сколько за власть. Причем власть, насколько я понимаю, не сейчас, а в послепутинские времена. Все как-то уже готовятся, расставляют фигуры на этой шахматной доске – к сражению, которое начнется после [президента РФ Владимира] Путина. Потому что сейчас, насколько я вижу, уже даже и в России никто особо не верит в то, что войну получится выиграть. И все понимают, что так или иначе она закончится поражением [РФ]. И прикидывают свои силы, стараются не растрачивать свои силы. Например, кадыровцы не хотят идти в бой, потому что они понимают, что Кадырову войска пригодятся уже после падения режима Путина для того, чтобы сохранить власть, влияние и, может быть, даже жизнь. Потому что, как вы понимаете, у Кадырова довольно много врагов. Но я так понимаю, сейчас они озабочены уже тем, что будет после Путина, а не только войной против Украины", – сказал обозреватель. 

По его мнению период "после Путина" в РФ может начаться после того, как Силы обороны Украины освободят от российской оккупации Херсон. 

"Что там будет, как будут развиваться эти события, я не знаю. Но я предполагаю, что будет сражение между такими, скажем, институционализированными силами, теми, кто записан в конституции и законах Российской Федерации, например, ФСБ и министерство обороны, Росгвардия и так далее – с одной стороны, и неформальными воинскими подразделениями, формированиями типа Кадырова и Пригожина, – с другой стороны. Скорее всего, как-то так будет пролегать линия противостояния", – добавил Яковина. 

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За время вторжения РФ потеряла, по информации Генштаба ВСУ, более 75,4 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники, только самолетов РФ в Украине с 24 февраля уничтожено вдвое больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Херсон, министерство обороны РФ, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Росгвардия, власть, Иван Яковина
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