В Херсоне прекратили вещание российские телеканалы и заработало радио Общественное – ОК "Юг"

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Зато начало ловить Общественное на 92.00 FM", – говорится в сообщении.
Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 6 ноября сообщил, что Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения. Он информировал, что оккупанты повредили высоковольтную линию.
Оккупанты подорвали высоковольтные линии электропередач в Бериславе Херсонской области, уточнил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи, технику ГСЧС и другую городскую технику.