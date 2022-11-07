В Херсоне прекратили вещание российские телеканалы и заработало радио Общественное – ОК "Юг"

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Зато начало ловить Общественное на 92.00 FM", – говорится в сообщении.

Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 6 ноября сообщил, что Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения. Он информировал, что оккупанты повредили высоковольтную линию.

Оккупанты подорвали высоковольтные линии электропередач в Бериславе Херсонской области, уточнил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.