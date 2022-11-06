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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о Херсоне: Доктрина армии РФ говорит, что нужно изматывать противника, даже оставляя территории

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Шустер: Запад понял, что Украина может воевать и будет воевать до конца
Шустер: Запад понял, что Украина может воевать и будет воевать до конца
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Уход российских войск из Херсона может быть обманным маневром. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Херсон сегодня один из самых важных участков. Русские вроде бы уходят оттуда, даже флаг России сняли. Они убрались из административного главного здания. Большинство экспертов, с которыми я разговариваю, в один голос говорят, что потеря Херсона для [президента РФ Владимира] Путина может стать началом необратимых процессов внутри России, внутри Кремля для его собственной власти. Что вы думаете об этом", – спросила Бацман.

"Я в необратимые процессы не верю. Думаю, что пока вот это вот вся верхушка и партия путинская мощная, сильная. Я не верю во все эти истории, что там расколы, башни – это все разговоры для бедных. А то, что это может быть маневр. Может. Потому что доктрина российской армии говорит о том, что они должны изматывать противника, даже оставляя территории. Потом их себе возвращать. Это было даже во время Второй мировой войны, когда им пришлось оставить очень большие территории", – отметил Шустер.

Бацман отметила, что россияне придерживаются тактики выжженной земли.

"Это то, что они сделали в Мариуполе, что пытаются сделать в Харькове. Пытались. Слава богу, это вот внезапное украинское наступление в Харьковской области – это вот очень сильный фактор оказался. Запад больше поверил в Украину, когда увидел, что в украинской армии хорошо было сделано планирование. Было сделано совместно с НАТО, но это делали украинские командиры – как старшие, так и младшие. Это делали украинские солдаты. Это было очень эффектно. И Запад понял, что Украина может воевать и будет воевать до конца. И надо поставлять оружие", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский называл освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. 29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Савик Шустер, Херсон, война, Кремль, Мариуполь, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, доктрина, войска, россияне
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