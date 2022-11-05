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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: ​Такого потока беженцев и переселения людей в Европе не было со Второй мировой войны

 
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Шустер: Для миллионов людей зима будет трудной
Шустер: Для миллионов людей зима будет трудной
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Холодная зима и беженцы – это форма войны России против Европы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"С каждым днем проблема беженцев становится все серьезнее. На дворе ноябрь и нас ждет холодная зима, в которую у нас толкает Россия. Это ее холодная война. Это ее форма холодной войны против Украины, против Европы. Мы видим цифры ужасающие. Такого потока беженцев и переселения людей не было со времен Второй мировой войны. По данным Организация Объединенных Наций, где-то 8 млн человек покинуло Украину, другие источники – 4,5 млн украинцев", – сказал Шустер.

По его словам, значительное количество людей в сентябре вернулось в Киев, полагая, что ситуация успокоилась, что жизнь вернется если не "в нормальное русло, то по меньшей мере можно будет жить, детей обучать".

"Я не могу даже себе представить, как люди второй раз будут паковать чемоданы и убегать. Они, наверное, все же останутся. Это одна проблема. И как Европа с этим будет справляться. Вторая проблема – это внутреннее беженцы в Украине. Их огромное количество. По подсчетам международных организаций, где-то в районе 6 млн. Для них зима будет очень трудной", – отметил журналист.

Шустер подчеркнул, что в Европе нет консенсуса в отношении украинских беженцев.

"В 2015 году, когда хлынули сирийские беженцы, в Германии насчитывали примерно 1,2 млн человек. Это несравнимо с тем, с чем Европа сталкивается сейчас. Конечно же популистские партии это используют, говорят о том, что это надо все прекратить, что у нас нет возможности всем помогать, что социальная подушка не безмерная, что вот наши люди страдают. Тема политизируется, Украина становится разменной монетой в политической борьбе уже внутри ЕС", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным ООН на 1 ноября, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 7,7 млн. Из них 4,5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Савик Шустер, беженцы, Алеся Бацман, журналисты, Европа, украинцы, телеведущий, интервью
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