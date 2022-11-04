Шустер: В России не вижу никакой надежды на завтрашний день. Будь я гражданином России, я бы пытался бежать

Комментируя новость о том, что траты россиян на антидепрессанты в январе-сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, телеведущий отметил, что в этом нет "ничего такого", о чем свидетельствует мировая практика.

"Даже если вы посмотрите на статистику в Соединенных Штатах, которая всегда правдивая... В принципе, она правдивая, потому что это надо даже для страховки, для самой индустрии фармакологической... В общем, нужна правда. В трудные времена: после войн, скажем, или во время войн – тоже в Соединенных Штатах серьезно повышается употребление антидепрессантов", – пояснил он.

Вместе с тем, по ощущениям телеведущего, депрессивность России определяется еще и отсутствием надежд на будущее.

"То, что в России они дали эту статистику... Понимаете, это уже само по себе интересно. Но меня не удивляет. Потому что я не вижу никакой надежды на завтрашний день. Будь я гражданином России, я бы реально не видел никакой надежды. Я бы пытался бежать чем быстрее и чем дальше", – сказал Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

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