Шустер: В России не вижу никакой надежды на завтрашний день. Будь я гражданином России, я бы пытался бежать

Комментируя новость о том, что траты россиян на антидепрессанты в январе-сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, телеведущий отметил, что в этом нет "ничего такого", о чем свидетельствует мировая практика.
"Даже если вы посмотрите на статистику в Соединенных Штатах, которая всегда правдивая... В принципе, она правдивая, потому что это надо даже для страховки, для самой индустрии фармакологической... В общем, нужна правда. В трудные времена: после войн, скажем, или во время войн – тоже в Соединенных Штатах серьезно повышается употребление антидепрессантов", – пояснил он.
Вместе с тем, по ощущениям телеведущего, депрессивность России определяется еще и отсутствием надежд на будущее.
"То, что в России они дали эту статистику... Понимаете, это уже само по себе интересно. Но меня не удивляет. Потому что я не вижу никакой надежды на завтрашний день. Будь я гражданином России, я бы реально не видел никакой надежды. Я бы пытался бежать чем быстрее и чем дальше", – сказал Шустер.
Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, после того, как Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал российский "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. "К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.