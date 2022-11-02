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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о перехваченных разговорах оккупантов в Украине: Я русский язык их гораздо лучше знаю

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Зеленский отметил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не представлял, что у них "внутри может быть такое"
Зеленский отметил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не представлял, что у них "внутри может быть такое"
Фото: EPA

Российские оккупанты, которые воюют в Украине, отличаются необразованностью.

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Очень много перехватов [разговоров оккупантов, обнародованных СБУ и разведкой]... Я русский язык их знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались между собой. Потом… такая вещь, как матерные слова... Они этими словами общаются с родителями постоянно... через слово, – отметил президент. – Если ты так с родителями общаешься… понятно, почему ты так себя ведешь... То есть это необразованные, невоспитанные звери, циничные".

Зеленский добавил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не представлял, что у них "внутри может быть такое" – "это демон, дьявол". Это нелюди, резюмировал глава государства.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1543988879356375/

Контекст:

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что из-за больших потерь на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Теги: Россия, СБУ, Украина, образование, русский язык, разведка, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, родители, российские оккупанты, россияне
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