Зеленский о перехваченных разговорах оккупантов в Украине: Я русский язык их гораздо лучше знаю

Зеленский отметил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не представлял, что у них "внутри может быть такое" Фото: EPA

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Очень много перехватов [разговоров оккупантов, обнародованных СБУ и разведкой]... Я русский язык их знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались между собой. Потом… такая вещь, как матерные слова... Они этими словами общаются с родителями постоянно... через слово, – отметил президент. – Если ты так с родителями общаешься… понятно, почему ты так себя ведешь... То есть это необразованные, невоспитанные звери, циничные".

Зеленский добавил, что знал россиян, когда занимался бизнесом, но не представлял, что у них "внутри может быть такое" – "это демон, дьявол". Это нелюди, резюмировал глава государства.

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