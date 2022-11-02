Зеленский: Я знал россиян. Мы занимались бизнесом когда-то. Я просто не знал, что внутри может быть такое – это демон, дьявол. Это нелюди

Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.
"Я в целом не ожидал, что в ХХI веке человек способен так поступать... Это такое какое-то нашествие было каких-то голодных, злых людей. Они были похожи на диких людей, совершенно диких… За зонтик, за какой-то чайник, за унитаз убивали людей – что это? Где их содержали? Что у них за образование? Как их воспитывали? То есть ощущение, что этих людей держали в ямах, клетках… их держали за решеткой. А потом сказали: "Мы вас освобождаем, а вы бегите туда и только убейте этих людей", – сказал президент. – Такое чувство – диких, необразованных и неграмотных… Это звери, необразованные и невоспитанные звери, и все".
Кроме того, россияне унизительно относятся к украинцам, подчеркнул Зеленский.
"Я никогда не знал, что эти россияне могут так относиться к… Мы занимались бизнесом когда-то. Я знал россиян. Я просто не знал, что внутри может быть такое – это демон, дьявол, я не знаю, что это, что-то страшное. Это нелюди", – отметил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
5 октября Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости такого трибунала.
Верховная Рада Украины 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.