Зеленский: Я знал россиян. Мы занимались бизнесом когда-то. Я просто не знал, что внутри может быть такое – это демон, дьявол. Это нелюди

Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Я в целом не ожидал, что в ХХI веке человек способен так поступать... Это такое какое-то нашествие было каких-то голодных, злых людей. Они были похожи на диких людей, совершенно диких… За зонтик, за какой-то чайник, за унитаз убивали людей – что это? Где их содержали? Что у них за образование? Как их воспитывали? То есть ощущение, что этих людей держали в ямах, клетках… их держали за решеткой. А потом сказали: "Мы вас освобождаем, а вы бегите туда и только убейте этих людей", – сказал президент. – Такое чувство – диких, необразованных и неграмотных… Это звери, необразованные и невоспитанные звери, и все".

Кроме того, россияне унизительно относятся к украинцам, подчеркнул Зеленский.

"Я никогда не знал, что эти россияне могут так относиться к… Мы занимались бизнесом когда-то. Я знал россиян. Я просто не знал, что внутри может быть такое – это демон, дьявол, я не знаю, что это, что-то страшное. Это нелюди", – отметил президент.

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