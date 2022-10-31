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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Специальный трибунал для России: генпрокурор Украины рассказал о поддержке Запада

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Андрей Костин рассказал, как международные партнеры поддерживают идею создания трибунала для РФ
Андрей Костин рассказал, как международные партнеры поддерживают идею создания трибунала для РФ
Фото: EPA

Украинская сторона на каждой международной встрече напоминает партнерам о преступлениях России с фактами и доказательствами, чтоб заручиться поддержкой в создании специального трибунала. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября.

"Мы объединяем мир в стремлении наказать виновных и возместить ущерб жертвам через создание Специального трибунала по преступлению агрессии и Компенсационного механизма для восстановления Украины и возмещения ущерба потерпевшим", – сказал он.

Генпрокурор рассказал, каких результатов удалось добиться Украине в этом плане.

"Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз создали совместно Консультативную группу по расследованию тяжких преступлений в Украине (АСА). Ее эксперты уже работают в Украине бок о бок с нашими прокурорами, а мы договорились об открытии дополнительных офисов АСА в регионах, приближенных к местам совершения военных преступлений. Европейский Союз выделил значительные ресурсы на обеспечение IT-решений для надежного и безопасного сохранения огромного по объему доказательств, создания современной системы электронного уголовного производства (кейс-менеджмента), которую мы в первую очередь будем применять именно для расследования военных преступлений", – сказал он.

Также, по словам Костина, международные партнеры помогают Украине с оборудованием, которое обеспечивает возможность документирования военных и других международных преступлений.

Кроме того, по результатам визита в США между Офисом генпрокурора и Министерством юстиции США заключен меморандум, позволяющий американским прокурорам, имеющим значительный опыт и возможности, присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине. Также в США создали команду – War Crimes Accountability Team, деятельность которой посвящена обеспечению привлечения к ответственности России, рассказал Костин.

В Конгрессе США на рассмотрении находится 2 законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма и о создании механизма конфискации и возвращения российских активов в Украину, которые должны пойти на восстановление Украины и компенсации жертвам.

"Мы уже видим первые резолюции Совета Европы, которые в своих выводах отмечают усилия Украины по обеспечению ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины и призывают рассмотреть варианты, которые могут обеспечить полную ответственность, учитывая пробелы национального законодательства", – рассказал генпрокурор.

Он отметил, что Совет Европы создал Консультативную группу экспертов для предоставления экспертных выводов и консультаций по части решения правоприменительных вызовов. В резолюции ПАСЕ от 11 октября речь идет о недопущении безнаказанности России. А парламентарии Нидерландов призывают их правительство рассмотреть вопрос создания трибунала в Гааге.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

5 октября Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии против Украины, который дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости такого трибунала.

Верховная Рада Украины 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

Теги: Россия, война России против Украины, трибунал, Андрей Костин, военное преступление
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