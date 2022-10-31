Специальный трибунал для России: генпрокурор Украины рассказал о поддержке Запада

"Мы объединяем мир в стремлении наказать виновных и возместить ущерб жертвам через создание Специального трибунала по преступлению агрессии и Компенсационного механизма для восстановления Украины и возмещения ущерба потерпевшим", – сказал он.

Генпрокурор рассказал, каких результатов удалось добиться Украине в этом плане.

"Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз создали совместно Консультативную группу по расследованию тяжких преступлений в Украине (АСА). Ее эксперты уже работают в Украине бок о бок с нашими прокурорами, а мы договорились об открытии дополнительных офисов АСА в регионах, приближенных к местам совершения военных преступлений. Европейский Союз выделил значительные ресурсы на обеспечение IT-решений для надежного и безопасного сохранения огромного по объему доказательств, создания современной системы электронного уголовного производства (кейс-менеджмента), которую мы в первую очередь будем применять именно для расследования военных преступлений", – сказал он.

Также, по словам Костина, международные партнеры помогают Украине с оборудованием, которое обеспечивает возможность документирования военных и других международных преступлений.

Кроме того, по результатам визита в США между Офисом генпрокурора и Министерством юстиции США заключен меморандум, позволяющий американским прокурорам, имеющим значительный опыт и возможности, присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине. Также в США создали команду – War Crimes Accountability Team, деятельность которой посвящена обеспечению привлечения к ответственности России, рассказал Костин.

В Конгрессе США на рассмотрении находится 2 законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма и о создании механизма конфискации и возвращения российских активов в Украину, которые должны пойти на восстановление Украины и компенсации жертвам.

"Мы уже видим первые резолюции Совета Европы, которые в своих выводах отмечают усилия Украины по обеспечению ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины и призывают рассмотреть варианты, которые могут обеспечить полную ответственность, учитывая пробелы национального законодательства", – рассказал генпрокурор.

Он отметил, что Совет Европы создал Консультативную группу экспертов для предоставления экспертных выводов и консультаций по части решения правоприменительных вызовов. В резолюции ПАСЕ от 11 октября речь идет о недопущении безнаказанности России. А парламентарии Нидерландов призывают их правительство рассмотреть вопрос создания трибунала в Гааге.