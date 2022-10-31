Генпрокурор назвал официальное число погибших мирных украинцев, реальная цифра может быть гораздо больше

"По нашим данным, погибло 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. Раненых – 10 897. Но подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – сказал он.

Генпрокурор отметил, что с учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там происходило и происходит сейчас, цифра может быть намного больше.

"Относительно разрушений и повреждений, официальная статистика такова: 51 412 объектов гражданской инфраструктуры, из них 41 184 – жилые дома и сооружения, 2688 – учебные и воспитательные заведения (331 разрушен полностью), 389 – медицинские учреждения, 392 – культурные сооружения, восемь – религиозные, 5051 – сети, обеспечивающие жизнедеятельность населения (это газопроводы, водопроводы, электросети) и 2407 – другие", – сообщил Костин.