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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генпрокурор назвал официальное число погибших мирных украинцев, реальная цифра может быть гораздо больше

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Россияне продолжают убивать мирное население Украины
Россияне продолжают убивать мирное население Украины
Фото: EPA

В Украине с начала войны, по официальным данным, погибло почти 8 тыс. мирных жителей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября.

"По нашим данным, погибло 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. Раненых – 10 897. Но подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – сказал он.

Генпрокурор отметил, что с учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там происходило и происходит сейчас, цифра может быть намного больше.

"Относительно разрушений и повреждений, официальная статистика такова: 51 412 объектов гражданской инфраструктуры, из них 41 184 – жилые дома и сооружения, 2688 – учебные и воспитательные заведения (331 разрушен полностью), 389 – медицинские учреждения, 392 – культурные сооружения, восемь – религиозные, 5051 – сети, обеспечивающие жизнедеятельность населения (это газопроводы, водопроводы, электросети) и 2407 – другие", – сообщил Костин.

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Костин рассказывал 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: агрессия, война России против Украины, Андрей Костин, погибшие, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин
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