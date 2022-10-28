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В РФ с начала года продали антидепрессантов и успокоительных более чем на $300 млн. Расходы россиян на антидепрессанты выросли на 70%

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Россияне с начала года купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов
Россияне с начала года купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов
Фото: depositphotos.com

За девять месяцев текущего года расходы россиян на антидепрессанты составили 5 млрд руб. (почти $81,5 млн), на успокоительные препараты – 13,9 млрд руб. (около $226,5 млн). Об этом сообщило 28 октября российское пропагандистское агентство ТАСС.

Отмечается, что траты на антидепрессанты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на успокоительные – на 56%.

В товарном выражении рост чуть меньше. В январе – сентябре россияне приобрели 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отмечается, что чаще всего препараты покупали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. взрослых), Санкт-Петербурге (1,2 тыс.), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления успокоительных препаратов – на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 108 млн упаковок таких лекарств.

За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% – в денежном выражении и 66% – в количественном, писало российское информагентство РБК. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.

Затем динамика снизилась, но в последний месяц рост снова был заметен. В частности, по данным аналитиков, продажи успокоительных в Москве выросли в сентябре на 21% по сравнению с августом, в Санкт-Петербурге – на 17%, в Белгородской области – на 16%.

Контекст:

Министерство здравоохранения Украины опубликовало 12 марта в Facebook информацию о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), которое может возникнуть, в частности, в условиях войны, происходящей сейчас между Украиной и Россией.

По подсчетам Минздрава, не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с полномасштабной войной в стране.

17 июня Всемирная организация здравоохранения опубликовала самый полный с начала века отчет о психическом здоровье в мире, в документе сказано, что психическими расстройствами страдают порядка 1 млрд людей.

Из-за войны более 8,5 млн украинцев имеют риск психических расстройств, сообщили в ВОЗ 9 сентября.

Теги: Россия, медицина, оккупация, лекарства, агрессия, депрессия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, психология, психиатрия, российские оккупанты, россияне
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