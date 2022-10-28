В РФ с начала года продали антидепрессантов и успокоительных более чем на $300 млн. Расходы россиян на антидепрессанты выросли на 70%

Отмечается, что траты на антидепрессанты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на успокоительные – на 56%.

В товарном выражении рост чуть меньше. В январе – сентябре россияне приобрели 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отмечается, что чаще всего препараты покупали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. взрослых), Санкт-Петербурге (1,2 тыс.), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления успокоительных препаратов – на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 108 млн упаковок таких лекарств.

За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% – в денежном выражении и 66% – в количественном, писало российское информагентство РБК. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.

Затем динамика снизилась, но в последний месяц рост снова был заметен. В частности, по данным аналитиков, продажи успокоительных в Москве выросли в сентябре на 21% по сравнению с августом, в Санкт-Петербурге – на 17%, в Белгородской области – на 16%.