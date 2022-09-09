Из-за войны более 8,5 млн украинцев имеют риск психических расстройств – ВОЗ

Война в Украине внесла свои коррективы в психологическое состояние украинцев Фото: depositphotos.com

"У нас есть определенные оценки количества населения, которое страдает во время войны и чрезвычайных ситуаций, – это каждый пятый. Это означает, что сегодня в Украине 8,5 млн человек потенциально находятся под риском психических расстройств, таких как депрессия, посттравматический стресс", – сказал Ханна.

По его словам, к самым уязвимым слоям населения относятся люди, которые находились под российской оккупацией, и жители освобожденных населенных пунктов.

Также он отметил, что у ВОЗ есть специалисты, готовые помочь таким людям.