Из-за войны более 8,5 млн украинцев имеют риск психических расстройств – ВОЗ

"У нас есть определенные оценки количества населения, которое страдает во время войны и чрезвычайных ситуаций, – это каждый пятый. Это означает, что сегодня в Украине 8,5 млн человек потенциально находятся под риском психических расстройств, таких как депрессия, посттравматический стресс", – сказал Ханна.
По его словам, к самым уязвимым слоям населения относятся люди, которые находились под российской оккупацией, и жители освобожденных населенных пунктов.
Также он отметил, что у ВОЗ есть специалисты, готовые помочь таким людям.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало 12 марта в Facebook информацию о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), которое может возникнуть, в частности, в условиях войны, происходящей сейчас между Украиной и Россией.
По подсчетам Минздрава, не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с полномасштабной войной в стране.
17 июня Всемирная организация здравоохранения опубликовала самый полный с начала века отчет о психическом здоровье в мире, в документе сказано, что психическими расстройствами страдают порядка 1 млрд людей.