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В мире около 1 млрд людей страдают психическими расстройствами – ВОЗ

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Среди людей с психическими расстройствами около 14% подростки, отметили в ВОЗ
Среди людей с психическими расстройствами около 14% – подростки, отметили в ВОЗ
Фото: ЕРА

17 июня Всемирная организация здравоохранения опубликовала самый полный с начала века отчет о психическом здоровье в мире, в документе сказано, что психическими расстройствами страдают порядка 1 млрд землян.

"В 2019 году в мире почти 1 млрд человек, в том числе 14% подростков, страдали психическим расстройством. На долю самоубийств приходится более 1 из 100 смертей, и 58% самоубийств произошли в возрасте до 50 лет. Психические расстройства являются основной причиной инвалидности", – говорится в сообщении ВОЗ.

По данным организации, люди с тяжелыми психическими расстройствами умирают в среднем на 10–20 лет раньше, чем население в целом, в основном из-за предотвратимых психических травм и патологий.

"Социальное и экономическое неравенство, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, войны и климатический кризис входят в число глобальных структурных угроз психическому здоровью. Только за первый год пандемии депрессия и тревога выросли более чем на 25%", – утверждают в ВОЗ.

Организация отмечает, что и до пандемии коронавирусной инфекции 71% людей с психозом во всем мире не получали психиатрической помощи. ВОЗ призвала "работать вместе, чтобы углубить ценность и приверженность психическому здоровью, изменить среду, влияющую на психическое здоровье, и укрепить системы, заботящиеся о психическом здоровье людей".

Теги: ВОЗ, отчет, Всемирная организация здравоохранения, психиатрия, подростки, население, здравоохранение
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