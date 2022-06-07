ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с войной – Зеленская

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская рассказала о подготовке Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки в Украине
Зеленская рассказала о подготовке Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки в Украине
Фото: president.gov.ua

По подсчетам Минздрава, не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с полномасштабной войной в стране. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская написала в Telegram 6 июня.

Она привела ряд данных относительно последствий российской агрессии:

  • 40 тыс. случаев гибели или ранения граждан Украины;
  • 3 млн человек на оккупированных территориях,
  • более 8 млн внутренне перемещенных лиц,
  • 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу;
  • 44% украинцев разлучены с семьей;
  • 50% украинцев оценивают свое психологическое состояние как очень напряженное.

"Все это – прямые показания к психологической помощи. По подсчетам Минздрава, сейчас в ней нуждаются не менее 60% украинцев", – написала Зеленская.

Она отметила, что это обсуждала рабочая группа, работающая над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.

По ее словам, за последние недели эта инициатива прошла путь от переговоров с первыми леди разных стран и ВОЗ к конкретному плану действий на уровне государства.

Зеленская назвала следующие шаги этой программы:

  • аудит ресурсов с привлечением представителей ВОЗ, на основе которого будет разработана модель системы оказания помощи;
  • обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов быстрых методик психологической поддержки;
  • обучение израильскими специалистами украинских специалистов, работающих в медицинском и оборонном секторе, с военными и ветеранами;
  • адаптация к украинским потребностям мобильных приложений ВОЗ, которые позволяют делать самодиагностику и содержать техники самопомощи;
  • большая коммуникационная кампания, чтобы люди знали, куда идти за поддержкой, если чувствуешь себя неуверенно, потерял покой, живешь в постоянном напряжении.

"Психологи говорят, что эта война, даже после того, как закончится нашей победой, будет отражаться на психике минимум ближайшие семь-десять лет. Если мы сократим этот срок или облегчим последствия, это будет еще одна большая победа, которую мы должны получить – ради наших людей, которые так много пережили", – подытожила Зеленская.

На сайте Офиса президента сообщается, что готовность предоставить Украине специалистов и методики подтвердили первая леди США Джилл Байден, Польши – Агата Корнхаузер-Дуда, Израиля – Михаль Герцог, королева Бельгии Матильда. 

Теги: Израиль, Министерство здравоохранения, медицина, ВОЗ, помощь, война России против Украины, психология, Минздрав, врачи, Елена Зеленская, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Арестович: Впереди интересные жизненные открытия. Держитесь
Новости, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
1 июня, 2022 09.29
Важно не позволить себе привыкнуть к синдрому онемения чувств
Интересное, Новости
"Онемение" эмоций во время войны. Как побороть проблему
6 мая, 2022 09.50
Tarabarova: Со мной уже все плюс-минус хорошо
Новости
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
13 апреля, 2022 13.54
Зорий: Уровень стресса сверхмощный. Это факт
ОБЩЕСТВО, ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР, КУЛЬТУРА, Новости
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
10 апреля, 2022 12.30
Создатели мультфильма разрабатывали сюжет вместе с психологами  
КУЛЬТУРА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
"Что такое сирена, что взять в укрытие". Украинские программисты создали ролик для самых маленьких детей о безопасности во время войны. Видео
31 марта, 2022 14.06  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Жить в Раше это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (319595)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (93723)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (75363)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (59923)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (40952)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (30263)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (21424)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (20170)
 
 
 
 