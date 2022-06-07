Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с войной – Зеленская

Зеленская рассказала о подготовке Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки в Украине Фото: president.gov.ua

Она привела ряд данных относительно последствий российской агрессии:

40 тыс. случаев гибели или ранения граждан Украины;

3 млн человек на оккупированных территориях,

более 8 млн внутренне перемещенных лиц,

6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу;

44% украинцев разлучены с семьей;

50% украинцев оценивают свое психологическое состояние как очень напряженное.

"Все это – прямые показания к психологической помощи. По подсчетам Минздрава, сейчас в ней нуждаются не менее 60% украинцев", – написала Зеленская.

Она отметила, что это обсуждала рабочая группа, работающая над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.

По ее словам, за последние недели эта инициатива прошла путь от переговоров с первыми леди разных стран и ВОЗ к конкретному плану действий на уровне государства.

Зеленская назвала следующие шаги этой программы:

аудит ресурсов с привлечением представителей ВОЗ, на основе которого будет разработана модель системы оказания помощи;

обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов быстрых методик психологической поддержки;

обучение израильскими специалистами украинских специалистов, работающих в медицинском и оборонном секторе, с военными и ветеранами;

адаптация к украинским потребностям мобильных приложений ВОЗ, которые позволяют делать самодиагностику и содержать техники самопомощи;

большая коммуникационная кампания, чтобы люди знали, куда идти за поддержкой, если чувствуешь себя неуверенно, потерял покой, живешь в постоянном напряжении.

"Психологи говорят, что эта война, даже после того, как закончится нашей победой, будет отражаться на психике минимум ближайшие семь-десять лет. Если мы сократим этот срок или облегчим последствия, это будет еще одна большая победа, которую мы должны получить – ради наших людей, которые так много пережили", – подытожила Зеленская.

На сайте Офиса президента сообщается, что готовность предоставить Украине специалистов и методики подтвердили первая леди США Джилл Байден, Польши – Агата Корнхаузер-Дуда, Израиля – Михаль Герцог, королева Бельгии Матильда.