Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с войной – Зеленская

Она привела ряд данных относительно последствий российской агрессии:
"Все это – прямые показания к психологической помощи. По подсчетам Минздрава, сейчас в ней нуждаются не менее 60% украинцев", – написала Зеленская.
Она отметила, что это обсуждала рабочая группа, работающая над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.
По ее словам, за последние недели эта инициатива прошла путь от переговоров с первыми леди разных стран и ВОЗ к конкретному плану действий на уровне государства.
Зеленская назвала следующие шаги этой программы:
"Психологи говорят, что эта война, даже после того, как закончится нашей победой, будет отражаться на психике минимум ближайшие семь-десять лет. Если мы сократим этот срок или облегчим последствия, это будет еще одна большая победа, которую мы должны получить – ради наших людей, которые так много пережили", – подытожила Зеленская.
На сайте Офиса президента сообщается, что готовность предоставить Украине специалистов и методики подтвердили первая леди США Джилл Байден, Польши – Агата Корнхаузер-Дуда, Израиля – Михаль Герцог, королева Бельгии Матильда.