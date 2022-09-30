Осенняя хандра. Как избежать сезонной тоски

Осенние прогулки могут быть не менее приятными, чем летние Фото: depositphotos.com

Осенью солнечные лучи не такие яркие, как летом, небо все чаще затянуто тучами, а дни становятся все короче. В связи с этим может наблюдаться сонливость даже в светлое время суток. К тому же на общем состоянии сказывается недостаток витамина D. Поэтому желательно подкорректировать свой режим дня и выработать привычку ложиться спать раньше и, соответственно, раньше просыпаться.

Фото: depositphotos.com

За световой день осенью приходится успевать делать больше, чем летом, а такая спешка может вызывать стресс. Для того, чтобы его нейтрализовать, нужно составлять в начале каждой недели план необходимых действий, чтобы ничего не забыть и все успеть.

Следует регулярно следить за прогнозом погоды и одеваться соответствующе, чтобы не простыть. Ведь, как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Нужно приучить себя на всякий случай носить в сумке зонт. Ведь, попав под осенний дождь, велики шансы заболеть.

Даже если осень оказалась дождливой, не нужно ограничивать себя в прогулках. Свежий воздух придаст сил и эмоционального спокойствия. А осенние пейзажи с желтыми и красными листьями порадуют глаз. Важно научиться видеть красоту вокруг в каждое время года. И тогда осень перестанет быть стрессовым временем, вызывающим только тоску по ушедшему лету.

Фото: depositphotos.com

Если с непривычки вы сильно мерзнете осенью, запаситесь на прогулку теплым питьем. Можно приготовить для себя чай, повышающий защитные силы организма. Важно сбалансированно питаться, регулярно включать в рацион овощи и фрукты, которые осенью есть в изобилии.

Осенью можно найти себе новые развлечения. Например, создавать интерьерные композиции из найденных на прогулке листьев, коряг, желудей, каштанов, орехов, ягод рябины. Вечера проводить за чтением книг или слушать классическую музыку, осваивать новые кулинарные рецепты, устраивать чайные церемонии.

Если же осенью подавленное настроение слишком выражено и улучшить его не помогает ничто, необходимо обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Хроническая апатия может быть признаком клинической депрессии. Но и с этим состоянием можно справиться. Главное – найти грамотного специалиста.