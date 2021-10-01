Самые популярные осенние цветы. Как составить эффектный букет

Астры, благодаря свои тонким стрельчатым лепесткам, напоминают звезды и являются довольно крупными цветами. Поэтому они лучше будут смотреться в букете, позволяющем просматривать каждый цветок.
Астры не подходят для огромных букетов, потому как при плотном прижимании цветов друг к другу могут поломаться их головки. В случае если хочется составить большой букет, лучше размещать цветы на разном уровне.
Хризантемы подойдут поклонникам больших букетов и композиций. Эти кустовые растения за счет более мелких цветов, чем у астр, комфортно компонуются даже в огромной охапке.
Если предпочтительнее небольшой букет, можно выбрать хризантемы более крупных сортов.
И хризантемы, и астры могут стать приятным дополнением интерьера осенью. Их можно дарить практически по любому случаю. Но для торжеств лучше выбрать георгины.
Их цветки напоминают шарики или китайские фонарики. Их, как и астры, не следует использовать для одного букета в слишком большом количестве. Эффектно будет смотреться букет из георгин от пяти до 15 штук.
Эффектнее смотрятся букеты из осенних цветов одного вида. По желанию можно сочетать несколько разных оттенков или выбрать монохромный вариант.
В осенних букетах в целом используют меньше декоративной зелени и мелких деталей: лент, искусственных бабочек, украшений на прищепках и держателях. Если все-таки букет из осенних цветов без какого-либо декора кажется скучным, можно добавить ветки с ягодами рябины, калины, шиповника или листья деревьев.
Небольшие композиции эффектно будут смотреться в сочетании с физалисом и желудями. А для ценителей креативных вариантов подойдут сочетания осенних цветов с сезонными фруктами и даже овощами. Но необходимо помнить, что такие букеты хранятся меньше, чем просто цветочные.