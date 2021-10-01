Самые популярные осенние цветы. Как составить эффектный букет

Из осенних цветов можно составить букеты для любого праздника Фото: depositphotos.com

Астры, благодаря свои тонким стрельчатым лепесткам, напоминают звезды и являются довольно крупными цветами. Поэтому они лучше будут смотреться в букете, позволяющем просматривать каждый цветок.

Астры не подходят для огромных букетов, потому как при плотном прижимании цветов друг к другу могут поломаться их головки. В случае если хочется составить большой букет, лучше размещать цветы на разном уровне.

Фото: depositphotos.com

Хризантемы подойдут поклонникам больших букетов и композиций. Эти кустовые растения за счет более мелких цветов, чем у астр, комфортно компонуются даже в огромной охапке.

Если предпочтительнее небольшой букет, можно выбрать хризантемы более крупных сортов.

Фото: depositphotos.com

И хризантемы, и астры могут стать приятным дополнением интерьера осенью. Их можно дарить практически по любому случаю. Но для торжеств лучше выбрать георгины.

Их цветки напоминают шарики или китайские фонарики. Их, как и астры, не следует использовать для одного букета в слишком большом количестве. Эффектно будет смотреться букет из георгин от пяти до 15 штук.

Фото: depositphotos.com

Эффектнее смотрятся букеты из осенних цветов одного вида. По желанию можно сочетать несколько разных оттенков или выбрать монохромный вариант.

В осенних букетах в целом используют меньше декоративной зелени и мелких деталей: лент, искусственных бабочек, украшений на прищепках и держателях. Если все-таки букет из осенних цветов без какого-либо декора кажется скучным, можно добавить ветки с ягодами рябины, калины, шиповника или листья деревьев.

Небольшие композиции эффектно будут смотреться в сочетании с физалисом и желудями. А для ценителей креативных вариантов подойдут сочетания осенних цветов с сезонными фруктами и даже овощами. Но необходимо помнить, что такие букеты хранятся меньше, чем просто цветочные.