Как ухаживать за домашней орхидеей

Учитывая, что орхидея впитывает влагу только при дневном свете, осуществлять полив необходимо в первой половине дня Фото: depositphotos.com

Потребности в уходе у орхидеи зависят от времени года и сорта цветка, но обязательными аспектами являются обеспечение достаточного количества света и правильный полив.

Эксперты отмечают, что образование почек и активный рост цветоноса возможны только во время светового дня – его можно продлить с помощью люминесцентного освещения, установив источник такого света вблизи орхидей. Также рекомендуется выращивать орхидеи на подоконниках окон, которые "смотрят" на южную сторону.

Фото: depositphotos.com

Во время полива орхидей важно чередовать его частоту, имитируя естественные осадки. При этом температура воды для полива орхидей не должна быть ниже комнатной температуры. Также эти цветы не любят жесткую воду – воде для полива лучше отстояться.

В весенне-летний период цветы нуждаются в более частом поливе – не реже одного раза в пять дней. Осенью количество поливов можно сократить до одного раза в декаду. В зимнее время цветок отдыхает и вполне достаточно поливать его раз в две недели.

Учитывая, что орхидея впитывает влагу только при дневном свете, осуществлять полив необходимо в первой половине дня. В противном случае корни цветка могут начать гнить.

Выращивать орхидеи рекомендуется на подоконниках окон, которые "смотрят" на южную сторону. Фото: depositphotos.com

Существует несколько способов полива орхидей:

полив из лейки субстрата;

погружение горшка с водой в теплую воду. Спустя час цветок вынимают и дают лишней воде стечь;

полив под душем. Этот способ наиболее максимально напоминает полив цветка в естественной среде обитания – тропических джунглях, но он категорически противопоказан во время цветения орхидеи.

Чтобы полив не навредил орхидее, в каждом горшке должен быть дренаж. Если же цветок был залит, его нужно как можно быстрее пересадить в сухой субстрат, предварительно обрезав подгнивающие корни. Эксперты также советуют обработать места срезов антисептиком. После пересадки цветок не рекомендуется поливать в течение месяца.