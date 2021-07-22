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22 июля, 2021
 
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Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото

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При выборе домашних растений стоит учитывать расположение окон в доме
При выборе домашних растений стоит учитывать расположение окон в доме
Фото: depositphotos.com

Комнатные растения создают в помещении не только уютную и комфортную атмосферу, но и улучшают микроклимат. Издание "ГОРДОН" предлагает фотоподборку, в которой представлены популярные комнатные цветы.

Азалия – одно из самых популярных домашних растений. Цветок любят за обильное цветение, но он очень прихотлив в уходе.

Обеспечив растению должный уход, можно добиться долгого и пышного цветения.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Бегония – весьма неприхотливый в уходе комнатный цветок. Единственное требование при его культивировании – не менять место "жительства" и обеспечить свободное пространство вокруг.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Герань или пепаргония – комнатное растение, которое способно цвести круглый год. Для этого цветы рекомендуется выращивать в той части помещения, где есть доступ к большому количеству солнечного света. Обычно это подоконники окон, расположенных в южной части жилья.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Орхидеи рекомендуется покупать в период цветения. При должном уходе растение будет цвести в домашних условиях постоянно.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фиалка – едва ли не самый популярный комнатный цветок. Для фиалки подойдет окно северо-восточной, северной и северо-западной ориентации.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Спатифиллум – домашнее бесстебельное многолетнее растение. Цветок нуждается в обильном поливе. Также для нормального роста необходимо поддерживать в комнате высокую влажность воздуха.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кливия – домашний цветок, который нуждается в большом количестве света и соблюдении постоянного температурного режима.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Теги: цветы, природа
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