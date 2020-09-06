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Хоровод и цветы милиционерам. В Минске прошел женский марш. Фоторепортаж

Сегодня 00.09
Белорусские женщины четвертую субботу подряд вышли на шествие по улицам Минска, информирует "Радыё Свабода". В начале шествия 5 сентября в колонне было около 3 тысяч человек, затем, по оценке журналистов, число участников марша выросло до 10 тысяч. Женщины устроили большой хоровод вокруг фонтана на площади Независимости. Некоторые из участниц акции дарили цветы милиционерам. На самом большом плакате было написано: "Баста!" Демонстрантки требовали прекратить насилие по отношению к участникам антипрезидентских выступлений. Из милицейских громкоговорителей звучали требования прекратить несанкционированный митинг. При этом силовики никого не задерживали. Марш длился около трех часов.
Теги: милиция, Минск, марш, шествие, женщины, несанкционированный митинг, протесты в Беларуси
 

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