Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Глоксиния не любит сквозняки и нуждается в большом количестве света. Эти особенности во многом определяют алгоритм ухода – цветоводы рекомендуют обеспечить растение свободным пространством и позаботиться о том, чтобы в течение 14 часов в сутки оно находилось вблизи источника рассеянного света.

Также рядом с растением необходимо держать емкость с водой – для глоксинии важным условием роста является влажный климат, при этом ее нельзя орошать из пульверизатора.

Что касается температурного режима, то здесь растение весьма непритязательно и не требует особых ухищрений от цветоводов.

После завершения цветения стебель и лишние листья нужно убрать, оставив возле основания не больше четырех листочков, а само растение на период покоя поставить в более прохладное место. Когда в пазухах оставшихся листьев появятся новые ростки, следует оставить наиболее сильные из них, а остальные срезать.

Фото: depositphotos.com

Поливать растение рекомендуется очень осторожно, избегая попадания воды на цветы и листья. Лучше всего воду наливать в поддон – признаком того, что глоксиния нуждается в поливе, является сухость верхнего слоя почвы.

Воду для полива необходимо отстоять и слегка нагреть – ее температура должна быть на пару градусов выше температуры в комнате.

В период покоя растения почва в горшке увлажняется один или несколько раз в течение месяца.

Фото: depositphotos.com

Глоксинию рекомендуют пересаживать в новую почву ежегодно – обычно это делается в феврале. Почвосмесь для растения можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно, смешав одну часть земли с перегноем, две часты листовой земли и одну часть песка. Для пересадки используется емкость немного большего размера, чем предыдущая.

Фото: depositphotos.com

Глоксиния размножается с помощью семян или листовыми пластинами. Срок прорастания семян составляет от четырех до 10 месяцев, поэтому лучше всего высевать их в марте. Для проращивания понадобится мини-теплица с перфорацией или парник. Сам процесс заключается в том, чтобы разложить на предварительно замоченные торфяные таблетки семена и обеспечить их источником света. После того, как семена прорастут, саженцы нужно пересадить в отдельные емкости.

Более быстрым способом цветоводы называют размножение с помощью листовых пластин. Для этого выбирается крупный листок, с помощью острого ножа разрезается вдоль и высаживается в горшок с увлажненной почвосмесью. Горшок с черенком нужно накрыть пленкой, создавая эффект парника. Обычно спустя четыре недели черенок укореняется, и можно начинать постепенно снимать с него пленку, тем самым "приучая" к самостоятельной жизни.