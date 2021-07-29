Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

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Глоксиния не любит сквозняки и нуждается в большом количестве света
Глоксиния не любит сквозняки и нуждается в большом количестве света
Фото: depositphotos.com

Комнатная глоксиния – многолетнее растение с коротким стеблем и бархатными листьями. В зависимости от сорта, цветы глоксинии окрашены в красный, синий, белый и розовый цвета, отмечается в статье на сайте "Растениевод".

Глоксиния не любит сквозняки и нуждается в большом количестве света. Эти особенности во многом определяют алгоритм ухода – цветоводы рекомендуют обеспечить растение свободным пространством и позаботиться о том, чтобы в течение 14 часов в сутки оно находилось вблизи источника рассеянного света. 

Также рядом с растением необходимо держать емкость с водой – для глоксинии важным условием роста является влажный климат, при этом ее нельзя орошать из пульверизатора.

Что касается температурного режима, то здесь растение весьма непритязательно и не требует особых ухищрений от цветоводов.

После завершения цветения стебель и лишние листья нужно убрать, оставив возле основания не больше четырех листочков, а само растение на период покоя поставить в более прохладное место. Когда в пазухах оставшихся листьев появятся новые ростки, следует оставить наиболее сильные из них, а остальные срезать. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Поливать растение рекомендуется очень осторожно, избегая попадания воды на цветы и листья. Лучше всего воду наливать в поддон – признаком того, что глоксиния нуждается в поливе, является сухость верхнего слоя почвы. 

Воду для полива необходимо отстоять и слегка нагреть – ее температура должна быть на пару градусов выше температуры в комнате. 

В период покоя растения почва в горшке увлажняется один или несколько раз в течение месяца.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глоксинию рекомендуют пересаживать в новую почву ежегодно – обычно это делается в феврале. Почвосмесь для растения можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно, смешав одну часть земли с перегноем, две часты листовой земли и одну часть песка. Для пересадки используется емкость немного большего размера, чем предыдущая.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глоксиния размножается с помощью семян или листовыми пластинами. Срок прорастания семян составляет от четырех до 10 месяцев, поэтому лучше всего высевать их в марте. Для проращивания понадобится мини-теплица с перфорацией или парник. Сам процесс заключается в том, чтобы разложить на предварительно замоченные торфяные таблетки семена и обеспечить их источником света. После того, как семена прорастут, саженцы нужно пересадить в отдельные емкости.

Более быстрым способом цветоводы называют размножение с помощью листовых пластин. Для этого выбирается крупный листок, с помощью острого ножа разрезается вдоль и высаживается в горшок с увлажненной почвосмесью. Горшок с черенком нужно накрыть пленкой, создавая эффект парника. Обычно спустя четыре недели черенок укореняется, и можно начинать постепенно снимать с него пленку, тем самым "приучая" к самостоятельной жизни.

Теги: цветы
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