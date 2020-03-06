Как правильно выбрать тюльпаны для букета

С приходом весны букеты из тюльпанов становятся популярными и ожидаемыми презентами. Чтобы букет из этих цветов как можно дольше радовал глаз, следует знать некоторые тонкости при выборе тюльпанов в магазинах.

При выборе тюльпанов лучше остановиться на зарекомендовавшем себя производителе, который предлагает цветы, выращенные естественно, без искусственного ускорения дозревания. Тюльпан формируется из луковицы до двух месяцев. Часто продавцы ускоряют этот срок путем повышения температуры в теплице и добавления химических стимуляторов в почву. Это отрицательно сказывается на качестве цветка. Тюльпан, вызревший при слишком высоких температурах, простоит в вазе до двух дней, тогда как выращенный в естественных условиях – до двух недель.

Самый стойкий класс тюльпана – "Триумф" – с бокаловидными цветками на длинных стеблях. Высоко ценятся сорта "Барселона", "Кунг-фу", "Лаура Фуджи". Так называемые попугайные тюльпаны с "изрезанными" лепестками привлекают внимание своей необычностью, но не стоят долго. Головы слишком крупные, и стебель может ломаться под их весом.

Фото: pixabay.com

Определить свежесть тюльпана можно, даже не зная, как он был выращен. Возьмите цветок в руку, держа за стебель горизонтально. Слабый или несвежий цветок сразу же обвиснет. Качественный – будет сохранять прямую линию. Стебель не должен быть слишком тонким.

Следует отдавать предпочтение тюльпанам с зелеными упругими листьями: даже их кончики не должны быть сухими. При составлении букета и трении стеблей друг о друга можно ощутить легкий хруст: это хороший признак – цветок не стоял долго срезанным.

Фото: pixabay.com

Сама головка цветка при легком надавливании пальцев должна быть твердоватой, лепестки на ощупь – шелковистыми, на них не должно быть желтоватых пятен. Чтобы букет дольше простоял в вазе, выбирайте средние по размеру бутоны – еще не полностью зрелые. Лучше не покупать тюльпаны, которые сдерживает резинка. Таким образом продавцы могут попытаться скрыть дефекты цветов.

Кончик стебля тюльпана также может рассказать о свежести. Если он белый, это признак того, что тюльпан еще не подрезали – это белое место является частью луковицы. Цветок продолжает оттуда брать для себя полезные вещества. У залежалого цветка кончик ножки будет желтоватым.

Об истории тюльпанов можно почитать ЗДЕСЬ.