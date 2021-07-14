Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
Новости

Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Манго завезли в Европу почти 600 лет назад
Манго завезли в Европу почти 600 лет назад
Фото: depositphotos.com

Манго – сочный, ароматный и сладкий фрукт. Его завезли в Европу в XV–XVI веках. В мире существует около 300 сортов манго, а самым большим экспортером этого тропического плода является Индия.

Сейчас манго перестал быть экзотикой и продается практически в любом супермаркете по более-менее доступной цене. Чем полезен этот фрукт и почему его стоит ввести в свой рацион – в материале "ГОРДОН".

1. Повышает иммунитет, обладает антивоспалительным эффектом. Манго помогает бороться с окислительным стрессом, который связывают с появлением рака толстой кишки, легких, простаты, груди и костей. В этом фрукте содержится почти столько же витамина С, сколько и в лимонном соке. При регулярном употреблении манго способствует защите организма от вируса и бактерий, ускоряет процессы заживления в организме.

Антисептические свойства фрукта используют для профилактики болезней зубов и десен. Но при этом важно помнить: в составе манго много сахара, который способствует разрушению эмали, поэтому после употребления фрукта лучше почистить зубы.

2. Укрепляет сердце за счет магния и антиоксиданта магниферина. В одном манго содержится примерно 560 мг калия, что создает дополнительную защиту для сердечно-сосудистой системы в целом.

3. Налаживает работу пищеварительной системы и способствует похудению благодаря тому, что в манго содержится много клетчатки, почти 20% от суточной нормы. Калорийность фрукта составляет всего 67 ккал на 100 г продукта. Манго очень эффективен при хронических запорах.

4. Улучшает зрение благодаря лютеину, зеаксантину и витамину А.

5. Положительно воздействует на кожу и волосы. Витамин С, который содержится в манго, способствует выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи и волос. Кроме того, фрукт содержит нутриенты против старения, в том числе витамины D, E и В, цинк, железо и кальций. Экстракты манго часто включают в состав косметики, а из мякоти фрукта можно делать для себя домашние маски для лица.

6. Повышает настроение и активизируют мыслительные процессы. Манго содержит растительные эндорфины — вещества, улучшающие настроение. Еще в нем содержится витамин В6, который повышает работоспособность мозга и способствует улучшению памяти.

Манго также способствуют улучшению сна и настроения. Плюс может стать легким антидепрессантом, уменьшить последствия хронического стресса. А еще плод называют афродизиаком, причем действующим как на мужчин, так и на женщин.

При употреблении манго есть и противопоказания:

– в больших количествах манго может вызвать диарею, незрелый плод также может вызвать расстройство желудка;

– предельно осторожным надо быть при диабете, поскольку манго – очень сладкий фрукт;

– для некоторых манго очень аллергенный, а потому лучше сначала попробовать чуть-чуть этого фрукта и отследить реакцию своего организма.

Теги: витамины, фрукты, манго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS