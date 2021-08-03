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03 августа, 2021
 
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Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков

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Обрезка винограда осенью должна осуществляться в том случае, если кусты винограда на зиму планируется укрывать
Обрезка винограда осенью должна осуществляться в том случае, если кусты винограда на зиму планируется укрывать
Фото: depositphotos.com

Чтобы плоды винограда были сочными, а сами виноградники ухоженными, садоводы практикуют периодическое обрезание лозы. Советы, как обрезать виноград, опубликованы на профильном сайте "Огород".

Если игнорировать эту процедуру, виноградная лоза будет удлиняться естественным образом, а сами ягоды с каждым разом будут становиться все мельче и мельче, так как неухоженный куст не способен сам себя обеспечить полноценным питанием.

Единого мнения о том, когда лучше обрезать виноград, нет. Некоторые садоводы делают это весной, другие утверждают, что обрезка винограда должна осуществляться осенью.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты сайта "Огород" утверждают, что обрезка винограда осенью уместна в том случае, если кусты винограда на зиму планируется укрывать. При этом сам процесс выполняется после того, как кусты винограда сбросят листья.

Если же они будут зимовать без дополнительной защиты, обрезать лозу лучше весной, до того, как начнут набухать почки.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Поскольку осень наступит уже через месяц, остановимся подробнее на том, как правильно обрезать виноград в это время года.

Садовод из Беларуси Александр Мчедлидзе на своем канале в YouTube рекомендует для обрезки лозы использовать только острый секатор, а не нож или, например, ножницы.

"У каждого секатора есть два лезвия – режущее и опорное. Секатор стараемся расположить так, чтобы режущее лезвие было обращено в сторону оставляемой части куста, а опорное – с той стороны лозы, которую удаляем. Для чего это? Для того, что режущее лезвие не сминает ткани и получается нормальный срез. А со стороны опорного лезвия может сминаться древесина", – рассказал эксперт.

Что касается направления срезов, то он всегда делается выше на 2 или 3 см от почек в направлении от них. 

"Если мы планируем гнуть плодовую стрелку вправо, оставляемый побег надо подобрать так, чтобы он оказался слева от сучка, и наоборот", – отметил эксперт, подчеркнув, что это рекомендация, а не обязательное условие обрезки.

По словам садовода, главным правилом обрезки является постулат о том, что сучок замещения всегда должен находиться ниже плодовой стрелки. 

"И еще одно важное правило – раны мы всегда должны наносить с одной стороны побега. В таком случае мы минимально препятствуем движению сока от верхушки", – резюмировал Мчедлидзе.

ВИДЕО
Видео: Александр Мчедлидзе / YouTube
Теги: урожай, осень, виноградники
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