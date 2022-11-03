Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
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В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии

Вильде: Я буду делать это, пока Украина не победит
Вильде: Я буду делать это, пока Украина не победит
Фото: frankpeterwilde / Instagram

59-летний немецкий стилист и дизайнер Франк Питер Вильде на своей странице в Instagram ежедневно с февраля 2022 года публикует снимки из собственного лифта в поддержку Украины. 3 ноября он показал фото, для которого позировал, накрывшись флагом Украины.

Дизайнер надел футболку с изображением сердца в цветах украинского флага.

31 октября Вильде снялся в футболке с надписью "Херсон – это Украина".

23 октября он опубликовал фото в венке из синих и желтых цветов.

15 мая Вильде поделился снимком, на котором запечатлен рядом с мужчиной в образе священника Русской православной церкви (РПЦ) с надписью "Русская церковь убивает людей" на рясе.

Дизайнер также изображал президента РФ Владимира Путина в образе маньяка с ножом.

"Я буду делать это, пока Украина не победит. Украина выигрывает, потому что она умная, современная и на правильной стороне истории. Посмотрите на Путина: то, что он делает, – это расизм. Он отправляет на войну этнические меньшинства из азиатской части России, зная, что их убьют. Он не трогает элиты Москвы, мобилизация останавливается на подходе к ней, потому что он знает: если заденет столицу, люди поднимутся и скажут: "Нет", – отметил Вильде в интервью Общественному.

Дизайнер признался, что его разочаровали россияне, которые выехали из своей страны после объявления мобилизации.

"Сколько их уже уехало – 400 тыс., 500? Они уехали в страны, где могут свободно говорить. Я не видел никаких демонстраций против войны. Украинцы выходят где-то на протесты каждый день, россияне сохраняют тишину. Я этого не забуду действительно", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вильде посещал Украину 10 лет назад.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дизайнер занимается волонтерской деятельностью. Он оказывает помощь беженцам из Украины в Германии.

Теги: Россия, Украина, дизайн, украинцы, фото, дизайнер, россияне
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