В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии

Дизайнер надел футболку с изображением сердца в цветах украинского флага.
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31 октября Вильде снялся в футболке с надписью "Херсон – это Украина".
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23 октября он опубликовал фото в венке из синих и желтых цветов.
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15 мая Вильде поделился снимком, на котором запечатлен рядом с мужчиной в образе священника Русской православной церкви (РПЦ) с надписью "Русская церковь убивает людей" на рясе.
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Дизайнер также изображал президента РФ Владимира Путина в образе маньяка с ножом.
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"Я буду делать это, пока Украина не победит. Украина выигрывает, потому что она умная, современная и на правильной стороне истории. Посмотрите на Путина: то, что он делает, – это расизм. Он отправляет на войну этнические меньшинства из азиатской части России, зная, что их убьют. Он не трогает элиты Москвы, мобилизация останавливается на подходе к ней, потому что он знает: если заденет столицу, люди поднимутся и скажут: "Нет", – отметил Вильде в интервью Общественному.
Дизайнер признался, что его разочаровали россияне, которые выехали из своей страны после объявления мобилизации.
"Сколько их уже уехало – 400 тыс., 500? Они уехали в страны, где могут свободно говорить. Я не видел никаких демонстраций против войны. Украинцы выходят где-то на протесты каждый день, россияне сохраняют тишину. Я этого не забуду действительно", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вильде посещал Украину 10 лет назад.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дизайнер занимается волонтерской деятельностью. Он оказывает помощь беженцам из Украины в Германии.