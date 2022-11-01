Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона

"Гриша Потемкин (Гриша Таврический) был таким же садистом и "унитазным вором", как и большинство персонажей истории. От героев "русской весны" отличался только тем, что предпочитал унитазы в бриллиантах. Будучи профессиональным оккупантом, Гриша крал все, что видел, "и в ограблениях покоренных земель не знал ни стыда, ни удержу"", – заявил публицист.

Он отметил, что Потемкин был садистом и вором номер два, а номер один – российский полководец Александ Суворов.

"Тот, вырезав почти всех мирных мещан Варшавы, ухитрился стырить даже древний трон польских королей и, как "стиралку", отправил его в Россию русской царице Кате (по документам – гражданке Софии-Фредерике Ангальт-Цербской). Царица сделала из польского трона стульчак, выпилив в нем огромную дырищу для зада. На этом стульчаке, кстати, и померла", – написал Невзоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

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