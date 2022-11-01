Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона

"Гриша Потемкин (Гриша Таврический) был таким же садистом и "унитазным вором", как и большинство персонажей истории. От героев "русской весны" отличался только тем, что предпочитал унитазы в бриллиантах. Будучи профессиональным оккупантом, Гриша крал все, что видел, "и в ограблениях покоренных земель не знал ни стыда, ни удержу"", – заявил публицист.
Он отметил, что Потемкин был садистом и вором номер два, а номер один – российский полководец Александ Суворов.
"Тот, вырезав почти всех мирных мещан Варшавы, ухитрился стырить даже древний трон польских королей и, как "стиралку", отправил его в Россию русской царице Кате (по документам – гражданке Софии-Фредерике Ангальт-Цербской). Царица сделала из польского трона стульчак, выпилив в нем огромную дырищу для зада. На этом стульчаке, кстати, и померла", – написал Невзоров.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо публично рассказал о вывозе останков Потемкина на левый берег Днепра.
Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.