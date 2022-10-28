"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину

"Режиссером и автором новой картины станет один из самых одаренных украинских кинематографистов Мирослав Слабошпицкий", – написал Роднянский.

В основу картины, сообщил он, легла статья британского исследователя пропаганды Питера Померанцева "Мы можем быть только врагами", опубликованная в The Atlantic.

"Это история одной украинской семьи в маленькой деревне, оккупированной российскими солдатами. История взаимоотношений хозяев дома с поселившимися в нем оккупантами, отношений сложных и драматичных", – отметил продюсер.

Он назвал этот проект "важнейшим и глубоко личным".

"Мы не просто хотим рассказать правду о кровавой войне, мы хотим понять, что происходит с внешне обычными людьми, превращающимися на глазах в жестоких убийц и насильников. Это будет сложный разговор о расчеловечивании и его причинах", – подытожил он.

Роднянский добавил, что картина будет сниматься на украинском и русском языках "максимально точно и честно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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