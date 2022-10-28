Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2022
 
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"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роднянский: Мы хотим рассказать правду о кровавой войне
Роднянский: Мы хотим рассказать правду о кровавой войне
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Компания украинско-российского продюсера Александра Роднянского AR Content совместно с голливудской компанией Anonymous Content снимет фильм о нападении РФ на Украину. Об этом он сообщил 28 октября в Instagram.

"Режиссером и автором новой картины станет один из самых одаренных украинских кинематографистов Мирослав Слабошпицкий", – написал Роднянский. 

В основу картины, сообщил он, легла статья британского исследователя пропаганды Питера Померанцева "Мы можем быть только врагами", опубликованная в The Atlantic.

"Это история одной украинской семьи в маленькой деревне, оккупированной российскими солдатами. История взаимоотношений хозяев дома с поселившимися в нем оккупантами, отношений сложных и драматичных", – отметил продюсер. 

Он назвал этот проект "важнейшим и глубоко личным".

"Мы не просто хотим рассказать правду о кровавой войне, мы хотим понять, что происходит с внешне обычными людьми, превращающимися на глазах в жестоких убийц и насильников. Это будет сложный разговор о расчеловечивании и его причинах", – подытожил он. 

Роднянский добавил, что картина будет сниматься на украинском и русском языках "максимально точно и честно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: США, кино, фильм, Александр Роднянский, война России против Украины, Мирослав Слабошпицкий, продюсер
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