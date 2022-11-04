Шустер пояснил, о чем пытался сказать Путин в своей валдайской речи

Бацман попросила Шустера прокомментировать валдайскую речь Путина, тезисно процитировав ее.

"Бред какой-то... Мозгами пошевелите, подумайте че-нибудь новое... Вообще охамели: взяли и убили генерала Сулеймани. Че это такое вообще?.. Да пускай делают че хотят. Мы в чужой двор не лезем... Че хотят, то и делают... Цап-царап – и Запад прикарманил наши ресурсы... Ну че, ждать, пока они начнут? Всем сидеть на попе ровно и не крякать... Мы великая, мы великая страна... Лиз Трасс ляпнула, там... Девушка не в себе немного... Они сбрендили совсем. Чушь какая-то. Это же бред... Это че такое вообще?" Опять "это че такое вообще?", "че хотят, то и делают". Савик, и вот этот человек сейчас пытается взять в заложники весь цивилизованный мир. Что происходит?" – спросила она.

"Хороший вопрос. Я думаю, что никого в заложники он не возьмет в итоге. Конечно, он помучает. Он помучает нас всех очень серьезно. В этом я совершенно не сомневаюсь", – ответил Шустер.

Он усомнился, что Путину известны детали убийства иранского генерала.

"Что касается [командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции] генерала [Кесема] Сулеймани – это интересно, это такой реверанс в сторону Ирана. Но откуда он знает, кто его убил? Да? Может быть, он бы нам указал точно, кто, как эта вся операция проходила?" – заметил телеведущий.

Шустер напомнил, что Кремль умеет очень быстро "расследовать" нужные ему дела.

"Крымский мост они расследовали за один день, Дарью Дугину они за два часа расследовали. Ну скажи нам, кто убил генерала Сулеймани. Это интересно. Если ты считаешь, что это сделали израильтяне, то зачем ты им плюешь в лицо? Они как бы не совсем с тобой, в общем, в контрах пока. Пока", – указал телеведущий.

Европейская история была достаточно кровавой, и это дает надежду, что континент выработал иммунитет к таким, как Путин, полагает он.

"А что касается того, что мы в заложниках... В нашей истории и истории Европы мы не первый раз в заложниках у варваров. И варваров, и фашистов, и викингов, и кого угодно. То есть когда нам говорят, что камни в Европе дышат, я всегда говорю, что они не дышат, потому что их поры пропитаны кровью.... Может быть, я очень надеюсь, что, наконец, мы научились с этим справляться, что мы уже понимаем, что, может быть, мы понимаем гораздо больше, чем, скажем, в 33–35-е годы, что мы понимаем, что такое геноцид, что такое Холокост, что такое этнические чистки, мы понимаем ценность человеческой жизни. И мы готовы вытерпеть ради этого даже такие серьезные решения. Это мои надежды. Я, конечно, не могу сказать, что я совершенно в этом убежден. Но мы – европейцы – мы видели все. Мы реально видели все", – убежден Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

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