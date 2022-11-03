Требования Путина сделать российскую военную промышленность конкурентоспособной далеки от реальности – ISW

Аналитики ISW напоминают, что Путин подчеркивал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения. Но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия для продолжения войны в Украине закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи.
Эксперты ранее озвучили вывод, что иранские поставки беспилотников и, как предполагается, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость РФ от систем вооружений иранского производства.
В Институте исследования войны полагают, что Россия договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может их восполнить, используя собственные производственные мощности.
"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не соответствует требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", – говорится в сообщении ISW.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.
О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.
Новые поставки дронов и ракет, вероятно, еще больше усилят зависимость России от вооружений иранского производства, констатировали в ISW 1 ноября.