Требования Путина сделать российскую военную промышленность конкурентоспособной далеки от реальности – ISW

Аналитики ISW напоминают, что Путин подчеркивал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения. Но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия для продолжения войны в Украине закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи.

Эксперты ранее озвучили вывод, что иранские поставки беспилотников и, как предполагается, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость РФ от систем вооружений иранского производства.

В Институте исследования войны полагают, что Россия договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может их восполнить, используя собственные производственные мощности.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не соответствует требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", – говорится в сообщении ISW.