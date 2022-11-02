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Каспаров: Все интеллектуальное и человеческое ничтожество Путина вылезло в валдайской речи. Крошка Цахес – очень подходящий для него образ

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Путин выступил в "Валдае" с антизападной и антиукраинской речью
Путин выступил в "Валдае" с антизападной и антиукраинской речью 
Фото: EPA

Российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что во время последнего выступления в дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ Владимир Путин продемонстрировал свое "интеллектуальное и человеческое ничтожество". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне кажется, что все ничтожество – интеллектуальное и человеческое  вылезло в последней валдайской речи. Это даже не речь была, а поток сознания. И в этом потоке сознания можно было вычленить все нутро... Оно полезло наружу", – сказал политик.

Каспаров рассказал, что Путин ему похож на героя повести немецкого писателя Эрнеста Гофмана "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер", и напомнил, что этот образ уже использовал российский публицист, сатирик Виктор Шендерович в начале 2000-х в программе "Куклы" на канале НТВ.

"Если вспоминать классику европейскую, то это "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер". Виктор Шендерович снимал же "Куклы" как раз. Он назвал тогда Путина Крошкой Цахесом. Наступает момент, когда все думают: "Что это такое?" Но этот образ [Крошки Цахеса] очень подходящий. Я даже думаю, может, Виктору подсказать статью написать "Затянувшейся бенефис Крошки Цахеса", – сказал Каспаров. 

"Как вам кажется, на что тогда Путин обиделся: на Крошку или на Цахеса?" – уточнил журналист. 

"Мне кажется, он воспринимает любую сатиру, которая высвечивает его нутро, очень болезненно. Он, конечно, человек мелочный, тщеславный. Но, я думаю, что уже тогда он нутром почувствовал, что это про него. Звериным инстинктом понял, что "это про меня". И очень сильно по этому поводу расстроился, обиделся, и мы знаем, чем это кончилось для НТВ", – сказал Каспаров. 

Шендерович в интервью Гордону ранее рассказывал, что выпуск "Кукол" о Крошке Цахесе "вызвала ярость" у Путина. "Самое печальное для меня было то, что, как передавали, это пресловутое первое лицо обиделось не на мощную гофмановскую метафору (если помните, [Крошк Цахес – это] маленький, невзрачный, неприятный человечек, которого благодаря фее – она его волшебным гребешком расчесала – вдруг все видят прекрасным, чудесным принцом; обман зрения), а на обозначение размеров: он же, по Гофману, маленький. Меня это потрясло  честно говоря, в эту сторону я даже не думал", – сказал публицист.

По мнению Шендеровича, этот выпуск был одной из причин закрытия программы. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин.

Во время выступления президент России сделал ряд антизападных и антиукраинских заявлений. В частности, Путин сказал, что это Запад, а не Россия, виноват в "разжигании войны на Украине", что это Запад, а не Россия, "отрицает суверенитет стран и народов", а также назвал Украину "искусственным государством".

Кроме того, он назвал провокациями разговоры о ядерном оружии. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал речь Путина. "Любое выступление Путина можно охарактеризовать "как по Фрейду". Тот, кто вторгся в чужую страну, аннексировал ее земли и совершил геноцид, обвиняет других в нарушении международного права / суверенитета других стран? Истина одна: "Кто сеет ветер, пожнет бурю". Приближается буря", – написал Подоляк в Twitter.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров
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